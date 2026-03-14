Savannah Guthrie: Οι Αρχές πιθανόν γνωρίζουν το κίνητρο του απαγωγέα της μητέρας της παρουσιάστριας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών, στην υπόθεση απαγωγής της μητέρας της τηλεπαρουσιάστριας Savannah Guthrie.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της υπόθεσης, ο σερίφης που ερευνά την απαγωγή της Nancy Guthrie, μητέρας της Αμερικανίδας παρουσιάστριας, δήλωσε ότι πιστεύουν πως έχουν καταλάβει το κίνητρο της απαγωγής.

Ωστόσο όπως ξεκαθαρίζει, δεν έχουν ταυτοποιήσει κάποιον ύποπτο.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, μιλώντας στο NBC News, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε γιατί το έκανε». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρχές θεωρούν πως η απαγωγή «ήταν στοχευμένη», αλλά δεν είναι «100% σίγουροι».

Η 84χρονη αγνοείται από τις 1 Φεβρουαρίου, όταν απήχθη από το σπίτι της στην Αριζόνα. Η έρευνα έχει φέρει στο φως κάποια στοιχεία, όπως γενετικό υλικό και σημειώματα λύτρων, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιος ύποπτος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Savannah Guthrie: Αναπάντητα ερωτήματα καθώς η αναζήτηση της μητέρας της μπαίνει σε νέο μήνα

Savannah Guthrie: Σε επιφυλακή οι κάτοικοι στην γειτονιά της μητέρας της

Ο σερίφης απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πιθανό κίνητρο, προκειμένου να μην επηρεαστεί η έρευνα.

Προειδοποίησε όμως ότι υπάρχει «απόλυτα» η πιθανότητα ο άγνωστος απαγωγέας να δράσει ξανά. Όπως είπε: «Θα ήταν ανόητο να πούμε στον κόσμο: “Μην ανησυχείτε, δεν είστε στόχος του.” Μην νομίζετε ούτε στιγμή ότι επειδή συνέβη στην οικογένεια Guthrie, είστε ασφαλείς».

Παράλληλα, συνέστησε στους κατοίκους της γειτονιάς να παραμείνουν σε επαγρύπνηση.

Η Savannah Guthrie έχει δημοσιεύσει πολλαπλά βίντεο στα social media, απευθυνόμενη στον απαγωγέα της μητέρας της, προσφέροντας ένα εκατομμύριο δολάρια, για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην επιστροφή της.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπήρξαν συλλήψεις και προσαγωγές στο πλαίσιο της υπόθεσης, αλλά δεν οδήγησαν στον εντοπισμό του πραγματικού υπόπτου.

Μέχρι στιγμής, η μοναδική εικόνα που έχουν οι αρχές του υπόπτου είναι ενός ανδρός με μάσκα, καταγεγραμμένου από την κάμερα της πόρτας έξω από το σπίτι της Nancy Guthrie.

Με πληροφορίες από BBC