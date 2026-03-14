Ιράκ: Πυραυλική επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Δύο εβδομάδες μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και υποστηριζόμενων από το Ιράν δυνάμεων στο Ιράκ, η ένταση συνεχίζει να αυξάνεται.

Νωρίτερα σήμερα, η αμερικανική πρεσβεία στο Ιράκ και πιο συγκεκριμένα στην «καρδιά» της Βαγδάτης δέχθηκε πυραυλική επίθεση, κίνηση που σήμανε συναγερμό και νέα ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα πρακτορεία Reuters και Associated Press, ένας πύραυλος έπληξε το συγκρότημα της πρεσβείας, με μαύρο πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από το κτίριο.

More images of the destroyed C-RAM air Defense system and accompanying radar at the US Embassy in Baghdad, Iraq.



Reports also indicate the helicopter landing pad for the embassy was also struck.



Reports also indicate the helicopter landing pad for the embassy was also struck.

Εκτός από τις ζημιές που προκλήθηκαν στο συγκρότημα, ο πύραυλος φέρεται να έπληξε και το ελικοδρόμιο.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, αποτυπώνουν τον μαύρο καπνό να καλύπτει τμήματα του κτιρίου και τη δραματική ατμόσφαιρα γύρω από την πρεσβεία.

Οι αμερικανικές αρχές και οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ οι λεπτομέρειες για τις ζημιές και πιθανούς τραυματισμούς δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί.

🇺🇸🇮🇷🇮🇶⚡️– A direct hit on the C-RAM system in the US Embassy in Baghdad. This attack follows reports of assassination attempts on resistance leaders in the city. pic.twitter.com/YxAlRqg2pe — MonitorX (@MonitorX99800) March 14, 2026

Με πληροφορίες από BBC