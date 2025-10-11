ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

«Η περιτομή προκαλεί αυτισμό»: Τι απαντούν οι γιατροί στους ισχυρισμούς του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ επανέφερε παράλληλα τον ατεκμηρίωτο ισχυρισμό ότι η ουσία παρακεταμόλη προκαλεί αυτισμό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Η περιτομή προκαλεί αυτισμό»: Τι απαντούν οι γιατροί στους ισχυρισμούς του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Νέο κύμα αντιδράσεων προκαλούν οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στον αυτισμό και την περιτομή, επαναφέροντας ταυτόχρονα τον ατεκμηρίωτο ισχυρισμό ότι η ουσία παρακεταμόλη (Tylenol) προκαλεί τη διαταραχή.

«Δύο μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά που υποβάλλονται σε περιτομή νωρίς έχουν διπλάσιο ποσοστό αυτισμού· είναι πολύ πιθανό επειδή τους χορηγείται Tylenol», δήλωσε ο Κένεντι σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Κένεντι δεν ανέφερε ποιες έρευνες επικαλείται. Ειδικοί εκτιμούν ότι αναφέρεται σε δύο παλαιότερες μελέτες, μία του 2013 και μία του 2015, που δεν τεκμηριώνουν αιτιώδη σχέση και είχαν αναγνωρισμένα προβλήματα μεθοδολογίας. Η Δρ. Σελίν Γκούντερ, ιατρική συντάκτρια του CBS News, σημείωσε ότι η απλή συσχέτιση δεν αποδεικνύει αιτία, καθώς «παράγοντες όπως η κουλτούρα ή η πρόσβαση στην υγεία μπορεί να επηρεάζουν τη διάγνωση του αυτισμού».

Η Γκούντερ εξήγησε ότι πρόκειται για το λεγόμενο «confounding», δηλαδή όταν μια τρίτη μεταβλητή δημιουργεί ψευδή σχέση μεταξύ δύο άλλων. «Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα σε ό,τι επικαλείται ο Ρόμπερτ Κένεντι», είπε χαρακτηριστικά.

Η μελέτη του 2015, για παράδειγμα, κατέγραψε υψηλότερα ποσοστά αυτισμού σε αγόρια κάτω των πέντε ετών που είχαν υποβληθεί σε περιτομή, αλλά η «συσχέτιση» εξαφανιζόταν μετά την ηλικία των πέντε. «Αν η περιτομή προκαλούσε αυτισμό, η συσχέτιση θα παρέμενε», πρόσθεσε η ίδια.

Άλλοι ειδικοί χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Κένεντι ανεύθυνες και επικίνδυνες, υπογραμμίζοντας ότι καμία αξιόπιστη ιατρική έρευνα δεν έχει αποδείξει οποιονδήποτε δεσμό ανάμεσα σε Tylenol, εμβόλια ή περιτομή και αυτισμό.

Οι ειδικοί αντιδρούν

Ο παιδίατρος Δρ. Στίβεν Αμπελοβιτς, ιδρυτής και ιατρικός διευθυντής του Ocean Pediatrics, δήλωσε στο CBS News ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία μελέτη που να αποδεικνύει αιτιώδη σχέση». Όπως τόνισε, ακόμη και αν κάποιες παρατηρητικές έρευνες εντοπίζουν πιθανές συσχετίσεις, κανένα επιστημονικό σώμα δεν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η περιτομή ή η παρακεταμόλη προκαλούν αυτισμό.

Η ίδια η υπόθεση καταρρέει και πρακτικά: σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων, τα βρέφη κάτω των 12 εβδομάδων δεν πρέπει να λαμβάνουν Tylenol παρά μόνο με ιατρική σύσταση, ενώ οι περισσότερες περιτομές πραγματοποιούνται μέσα στις πρώτες 48 ώρες μετά τη γέννηση, με τοπική αναισθησία και όχι με παυσίπονα όπως η παρακεταμόλη.

«Στην πράξη, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ Tylenol μετά την περιτομή», ανέφερε ο Αμπελοβιτς, σημειώνοντας ότι έχει πραγματοποιήσει πάνω από 10.000 επεμβάσεις στα 30 χρόνια της καριέρας του.

Οι δηλώσεις του Κένεντι προκάλεσαν αντιδράσεις και εκτός των ΗΠΑ. Το Εθνικό Σωματείο Αυτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτήρισε τα σχόλια του Αμερικανού υπουργού «επικίνδυνη αντι-επιστημονική ρητορική». «Δεν βασίζονται σε καμία σοβαρή έρευνα και μπορεί να θέσουν ζωές σε κίνδυνο», δήλωσε η επικεφαλής πολιτικής και εκστρατειών Μελ Μέριτ.

Οι δηλώσεις του Κένεντι ήρθαν λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) πλέον «πιστεύει» ότι η χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αυτισμού — χωρίς, ωστόσο, να παρουσιαστεί καμία νέα επιστημονική απόδειξη.

Η ιατρική κοινότητα αντέδρασε άμεσα. Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, Δρ. Στίβεν Τζ. Φλάιςμαν, τόνισε σε δήλωσή του ότι τέτοιες αναφορές «είναι ανεύθυνες και προκαλούν σύγχυση στις εγκύους, ιδιαίτερα σε εκείνες που χρειάζονται αυτό το ασφαλές και ευρέως χρησιμοποιούμενο φάρμακο».

Αντίστοιχα, η φαρμακευτική εταιρεία Kenvue, παραγωγός του Tylenol, επανέλαβε ότι «ανεξάρτητες, αξιόπιστες επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ξεκάθαρα πως η λήψη παρακεταμόλης δεν προκαλεί αυτισμό».

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι η διάδοση ανυπόστατων θεωριών γύρω από τον αυτισμό και τη φαρμακευτική αγωγή μπορεί να έχει πραγματικές συνέπειες, όπως το να αποτρέψει ανθρώπους από το να ζητήσουν ιατρική φροντίδα ή να οδηγήσει γονείς σε λανθασμένες αποφάσεις για την υγεία των παιδιών τους.

«Οι ισχυρισμοί του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ δεν είναι απλώς λανθασμένοι», σχολίασε Αμερικανός ειδικός στη δημόσια υγεία, «είναι επικίνδυνοι, γιατί δίνουν την ψευδαίσθηση ότι πίσω από τον αυτισμό υπάρχει κάτι που μπορεί να αποφευχθεί, αντί να εστιάσουμε στην έγκαιρη διάγνωση, τη στήριξη και την κατανόηση».

Με πληροφορίες από CBS

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει τη σύνδεση γνωστού παυσίπονου με τον κίνδυνο αυτισμού

Διεθνή / ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα ανακοινώσει τη σύνδεση γνωστού παυσίπονου με τον κίνδυνο αυτισμού

Η Washington Post αναφέρει ότι η ανακοίνωση θα γίνει, παρά το γεγονός ότι οι ιατρικές οδηγίες δείχνουν πως το φάρμακο -γνωστό ως παρακεταμόλη- είναι ασφαλές για τις έγκυες γυναίκες
LIFO NEWSROOM
«Δεν είχα εμβολιαστεί ποτέ»: Παιδιά χωρίς εμβόλια, ενήλικες χωρίς ανοσία – Το ανησυχητικό φαινόμενο στις ΗΠΑ

Διεθνή / «Δεν είχα εμβολιαστεί ποτέ»: Παιδιά χωρίς εμβόλια, ενήλικες χωρίς ανοσία – Το ανησυχητικό φαινόμενο στις ΗΠΑ

Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί ενηλικιώνονται χωρίς βασικά εμβόλια λόγω της διστακτικότητας των γονιών τους - Η ιστορία της Λέισι Μάντισον αποκαλύπτει τους κινδύνους, τις επιπτώσεις και τη σημασία της εμπιστοσύνης στην επιστήμη
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

TikTok: Η επιστήμη πίσω από τον αλγόριθμο που μας κρατά κολλημένους

Τech & Science / TikTok: Η επιστήμη πίσω από τον αλγόριθμο που μας κρατά κολλημένους

Μια νέα μελέτη δείχνει πώς το TikTok δημιουργεί εθιστικές συνήθειες στους χρήστες, αυξάνοντας τον χρόνο παρακολούθησης, την συχνότητα ανοίγματος της εφαρμογής και την ταχύτητα scrolling, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή
LIFO NEWSROOM
«Ξιφόδρακος του Ντόρσετ»: Ανακαλύφθηκε νέο είδος ιχθυόσαυρου στη Βρετανία

Τech & Science / «Ξιφόδρακος του Ντόρσετ»: Ανακαλύφθηκε νέο είδος ιχθυόσαυρου στη Βρετανία

Ένα εντυπωσιακό απολίθωμα ιχθυόσαυρου στην Ιουρασική Ακτή του Ντόρσετ αποδείχθηκε νέο είδος, το Xiphodracon goldencapensis ή «Ξιφόδρακος του Ντόρσετ», φωτίζοντας ένα χαμένο κεφάλαιο της εξέλιξης των θαλάσσιων ερπετών
LIFO NEWSROOM
Η αλήθεια για το θρυλικό ναυάγιο του Endurance: Ο Σάκλετον ήξερε ότι το πλοίο του ήταν ακατάλληλο

Τech & Science / Η αλήθεια για το θρυλικό ναυάγιο του Endurance: Ο Σάκλετον ήξερε ότι το πλοίο του ήταν ακατάλληλο

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το ιστορικό πλοίο Endurance του Έρνεστ Σάκλετον βυθίστηκε όχι εξαιτίας των πάγων, αλλά λόγω σχεδιαστικών αδυναμιών που ο ίδιος ο εξερευνητής γνώριζε
LIFO NEWSROOM
Google: Εισάγει το AI Mode στην Ελλάδα - Όσα αλλάζουν στην αναζήτηση

Τech & Science / Google: Εισάγει το AI Mode στην Ελλάδα - Όσα αλλάζουν στην αναζήτηση

Tο AI Mode χρησιμοποιεί την τεχνική "query fan-out" (διασπορά ερωτημάτων) της Google, η οποία αναλύει την ερώτηση των χρηστών σε επιμέρους θέματα και εκτελεί ταυτόχρονα πληθώρα αναζητήσεων για λογαριασμό του
LIFO NEWSROOM
Κατάθλιψη: Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σε σύγκριση με τους άνδρες

Τech & Science / Κατάθλιψη: Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σε σύγκριση με τους άνδρες

Η μελέτη αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλαπλές εξηγήσεις για τη διαφορά στα ποσοστά κατάθλιψης μεταξύ ανδρών και γυναικών - από συμπεριφορικούς και περιβαλλοντικούς, έως βιολογικούς παράγοντες
LIFO NEWSROOM
Ευρωπαίοι πολιτικοί ελέγχθηκαν για PFAS – Όλοι βγήκαν θετικοί στα «παντοτινά πλαστικά»

Τech & Science / Ευρωπαίοι πολιτικοί ελέγχθηκαν για τοξικά χημικά PFAS – Όλοι βγήκαν θετικοί στα «παντοτινά πλαστικά»

«Πρόκειται για μια ανατριχιαστική πραγματικότητα. Είναι κρίσιμο να αναλάβουμε δράση» τόνισε ο Δανός υπουργός Περιβάλλοντος, στο αίμα του οποίου βρέθηκαν τρεις ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή
LIFO NEWSROOM
AI στα σχολεία: Όταν οι μαθητές διδάσκουν τους δασκάλους για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τech & Science / Αυτοί οι έφηβοι από τη Silicon Valley ορίζουν πώς θα μπει η AI στα σχολεία όλου του κόσμου

Μαθητές στη Σίλικον Βάλεϊ αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να καθορίσουν οι ίδιοι –μαζί με γονείς και εκπαιδευτικούς– τους κανόνες χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση
LIFO NEWSROOM
ChatGPT: Πατέρας παρέκαμψε σε 5 λεπτά τα φίλτρα ασφαλείας για εφήβους

Τech & Science / ChatGPT: Πατέρας παρέκαμψε σε 5 λεπτά τα φίλτρα ασφαλείας για εφήβους

Το ChatGPT παρουσίασε νέους γονικούς ελέγχους, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: τα παιδιά μπορούν να τους παρακάμψουν εύκολα - Οι ανησυχίες για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την ψυχική υγεία των εφήβων φουντώνουν, ενώ οι αρχές ζητούν αυστηρότερη νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη
LIFO NEWSROOM
VIOLOGIKA OPLA VIOTROMOKRATIA TEHNITI NOIMOSINI

Τech & Science / Βιοτρομοκρατία: Ερευνητές προειδοποιούν για επικίνδυνες παραλλαγές πρωτεϊνών μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ερευνητές προειδοποιούν για αυξανόμενες απειλές βιοτρομοκρατίας λόγω AI και συνθετικής βιολογίας, εντοπίζοντας κρίσιμη ευπάθεια σε λογισμικό βιοασφάλειας
LIFO NEWSROOM
 
 