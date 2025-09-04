Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ απειλεί εκατομμύρια ζωές με τις ριζοσπαστικές αλλαγές στα εμβόλια

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, υποστήριξε, κατά την ακρόασή του, ότι δεν είναι αντιεμβολιαστής.

Ωστόσο, σε μια άλλη ακρόαση στη Γερουσία την Πέμπτη θα πρέπει να απαντήσει για σειρά δραματικών ενεργειών που αμφισβητούν τη δήλωσή του και απειλούν να καταργήσουν μέτρα δημόσιας υγείας που έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές.

Από τότε που ανέλαβε ως επικεφαλής των αμερικανικών υγειονομικών υπηρεσιών, ο Κένεντι έχει απομακρύνει κορυφαίους ειδικούς σε εμβόλια, απέλυσε τη διευθύντρια των CDC και τερμάτισε έρευνες για σωτήρια εμβόλια.

Η εθνική συναίνεση υπέρ των εμβολίων, που έχει βελτιώσει το προσδόκιμο ζωής επί γενιές, έχει πλέον διασπαστεί. Την Τετάρτη, για παράδειγμα, η Φλόριντα προχώρησε στην κατάργηση των συνταγματικά υποστηριζόμενων υποχρεωτικών εμβολιασμών για τα παιδιά στα σχολεία, ενώ τρία πολιτείες υπό Δημοκρατικό έλεγχο συνεργάστηκαν για να παρέχουν δημόσιες οδηγίες υγείας.

Οι συνέπειες για τη δημόσια υγεία των Αμερικανών φαίνονται ήδη τεράστιες.

Η ακρόαση της Πέμπτης στη Γερουσία αποτελεί πρώτο τεστ για το αν η βαθιά διαιρεμένη πολιτική σκηνή θα δεχθεί τις ριζοσπαστικές αλλαγές Κένεντι και τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ προς τον αμφιλεγόμενο υπουργό. Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να τον πολιτικά απομονώσουν και να τιμωρήσουν τον Τραμπ για την επιλογή του.

Οι Ρεπουμπλικάνοι αντιμετωπίζουν δίλημμα: είτε να στηρίξουν τις ενέργειες Κένεντι, δημοφιλείς στο εκλογικό τους σώμα, είτε να αγνοήσουν δεκαετίες επιστημονικά τεκμηριωμένων δεδομένων.

Η ανάδειξη του Κένεντι ως επικεφαλής της δημόσιας υγείας δείχνει πώς οι προσπάθειες Τραμπ να αποδομήσει βασικούς θεσμούς μπορούν να αλλάξουν επικίνδυνα τη χώρα. Οι πρώην ηγεσίες των CDC προειδοποιούν ότι οι αποφάσεις του Κένεντι ήδη υπονομεύουν υποδομές που έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές.

Μερικές από τις πιο αμφιλεγόμενες κινήσεις του περιλαμβάνουν:

Απόλυση της πρόσφατα διορισμένης διευθύντριας των CDC, Dr. Susan Monarez

Τερματισμό ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για mRNA εμβόλια

Περιορισμό της πρόσβασης σε νέα εμβόλια Covid-19

Απομάκρυνση 17 μελών της επιτροπής CDC για τα εμβόλια, αντικαθιστώντας τα με άτομα που συμμερίζονται τις αμφιλεγόμενες απόψεις του

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι ριζοσπαστικές ενέργειες Κένεντι και Τραμπ μπορούν να μειώσουν δραματικά τα ποσοστά εμβολιασμού, να εκθέσουν παιδιά και ευάλωτους πληθυσμούς σε ασθένειες όπως ιλαρά, πολιομυελίτιδα και τετάνο και να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία συνολικά.

Ο Κένεντι υποστηρίζει ότι ανακατασκευάζει την εμπιστοσύνη προς τα CDC και ότι οι αλλαγές του βασίζονται σε “επιστήμη χρυσού προτύπου”. Ωστόσο, οι ειδικοί απορρίπτουν ισχυρισμούς του για σύνδεση εμβολίων με χρόνιες ασθένειες, ενώ η πολιτική του έχει σαφείς συνδέσεις με τις φιλοδοξίες Τραμπ και την ανατροπή παραδοσιακών θεσμών.

Με πληροφορίες από CNN