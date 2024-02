Το Ισραήλ βρήκε εκατομμύρια δολάρια, σε μετρητά, στο τούνελ που κρυβόταν ο αρχηγός της Χαμάς

Εκατομμύρια σε μετρητά βρέθηκαν μέσα στο τούνελ όπου διέμενε ο ηγέτης της Χαμάς, σύμφωνα με πληροφορίες από τον στρατό του Ισραήλ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι IDF (Israel Defence Forces) υποστηρίζουν πως η «τρομοκρατική» όπως την χαρακτηρίζουν οργάνωση της Χαμάς χρησιμοποιεί τα υπόγεια τούνελ της Γάζας για τις επιχειρήσεις της, ωστόσο αυτή τη φορά ο ισραηλινός στρατός ανήρτησε βίντεο που επιβεβαιώνει τα λεγόμενά τους.

Spotted: Yahya Sinwar running away and hiding in his underground terrorist tunnel network as Gazan civilians suffer above ground under the rule of Hamas terrorism.



There is no tunnel deep enough for him to hide in. pic.twitter.com/KLjisBFq1f