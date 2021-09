Οι Fugees ενώνονται ξανά, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από το πιο επιτυχημένο άλμπουμ τους και ανακοίνωσαν τις πρώτες συναυλίες του γκρουπ έπειτα από 15 χρόνια.

Αφορμή για το reunion των Lauryn Hill, Wyclef Jean και Pras Michel είναι η συμπλήρωση 25 χρόνων από το «The Score», το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1996.

Η περιοδεία που ανακοίνωσαν επίσημα ξεκινά τον Νοέμβριο, αλλά αύριο, Τετάρτη, το γκρουπ θα κάνει μια ειδική εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, σε μέρος που δεν έχει ανακοινωθεί. Αυτή η συναυλία θα μαγνητοσκοπηθεί για το επικείμενο Global Citizen Live, που θα προβληθεί στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η περιοδεία τους θα ξεκινήσει στις 2 Νοεμβρίου στο Σικάγο και έχουν προγραμματίσει άλλες έξι συναυλίες στις ΗΠΑ, ενώ τον Δεκέμβριο θα εμφανιστούν στο Παρίσι, το Λονδίνο, τη Νιγηρία και την Γκάνα.

The Fugees on tour for The Score 25th Anniversary. Tickets available Friday at 10 AM local.

Click here fore more info: https://t.co/O6xIfqKBoq pic.twitter.com/ce9XZogDj8