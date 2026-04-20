Οι Ευρωπαίοι δημόσιοι υπάλληλοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το WhatsApp

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απομακρύνουν σταδιακά το WhatsApp και το Signal από τα συστήματά τους.

Κυβερνήσεις στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν εσωτερικά συστήματα μηνυμάτων για τους δημόσιους υπαλλήλους, ώστε να ανταλλάσσουν ευαίσθητες πληροφορίες, με στόχο να σταματήσουν τη χρήση δημοφιλών εφαρμογών και να στραφούν σε εναλλακτικές που μπορούν να ελέγχουν.

Η στρατιωτική συμμαχία ΝΑΤΟ διαθέτει επίσης τη δική της εφαρμογή μηνυμάτων, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να ολοκληρώσει τη μετάβαση μέχρι το τέλος του έτους.

Η στροφή προς κυβερνητικά ελεγχόμενες εφαρμογές μηνυμάτων αποτελεί μέρος της αναζήτησης της Ευρώπης για εναλλακτικές στις αμερικανικές τεχνολογίες, που έχει πυροδοτηθεί από φόβους στρατηγικής εξάρτησης από την Ουάσιγκτον. Το WhatsApp ανήκει στην αμερικανική τεχνολογική εταιρεία Meta, ενώ το Signal λειτουργεί από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα τις ΗΠΑ και διαχειρίζεται από μια μεγάλη κοινότητα υποστηρικτών λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Η προσπάθεια απομάκρυνσης από τις αμερικανικές εταιρείες αντανακλά επίσης την αυξανόμενη συνειδητοποίηση εκ μέρους των κυβερνήσεων σχετικά με τα τρωτά σημεία των δημοφιλών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων όσον αφορά την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ πολιτικών.

«Η επικοινωνία μας αυτή τη στιγμή συχνά γίνεται μέσω πλατφορμών πάνω στις οποίες δεν έχουμε κανέναν έλεγχο», δήλωσε η Willemijn Aerdts, υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής της Ολλανδίας, σε δήλωσή της στο POLITICO. «Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως εργαλείο ισχύος, αυτό αποτελεί κίνδυνο.»

Το WhatsApp και το Signal έχουν αντιμετωπίσει προκλήσεις κυβερνοασφάλειας τις τελευταίες εβδομάδες. Τον περασμένο μήνα, δεκάδες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας προειδοποίησαν ότι ρωσικές ομάδες χάκερ στοχοποιούσαν πολιτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους μέσω των εφαρμογών με εξελιγμένες επιθέσεις ηλεκτρονικού “ψαρέματος” (phishing).

«Απλώς δεν είναι φτιαγμένα γι’ αυτό»

Το Βέλγιο ήταν η πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή κυβέρνηση που παρουσίασε τον περασμένο μήνα μια εσωτερική ασφαλή υπηρεσία μηνυμάτων για χρήση από δημόσιους υπαλλήλους για ευαίσθητες αλλά μη διαβαθμισμένες πληροφορίες. Τα μέλη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης - συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βέβερ - ενθαρρύνονται πλέον να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή που ονομάζεται BEAM, η οποία διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά γνωστών εφαρμογών όπως το WhatsApp και το Signal, αλλά λειτουργεί υπό κυβερνητικό έλεγχο.

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι εφαρμογές όπως το Signal και το WhatsApp, οι οποίες χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (το υψηλότερο πρότυπο ασφάλειας μηνυμάτων), είναι λιγότερο ασφαλείς από τις εναλλακτικές τους. Αυτό που οδηγεί τη στροφή είναι κυρίως η ανάγκη για λειτουργίες όπως έλεγχος πρόσβασης, δυνατότητα περιορισμού συνομιλιών μόνο σε συγκεκριμένα άτομα και έλεγχος των μεταδεδομένων (π.χ. πού και πότε αποστέλλονται μηνύματα και κλήσεις).

Η χρήση εφαρμογών για καταναλωτές από μεγάλους οργανισμούς είναι «πραγματικά μια επικίνδυνη κίνηση», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Σιλζ, διευθύνων σύμβουλος της Wire, μιας εφαρμογής ασφαλούς επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η γερμανική κυβέρνηση. «Απλά δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτό».

Με πληροφορίες από Politico