WhatsApp: Η νέα λειτουργία που βάζει τέλος στην εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου

Το WhatsApp αποκτά μια λειτουργία τόσο βασική που εύλογα αναρωτιέται κανείς γιατί δεν υπήρχε εξαρχής.

Όσοι χρησιμοποιείτε την εφαρμογή που ανήκει στη Meta, γνωρίζετε πως δεν επιτρέπει τη σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, απαιτώντας αντ’ αυτού την εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου. Ωστόσο, αυτό φαίνεται πως πρόκειται να αλλάξει.

Σύμφωνα με το WABetaInfo, που παρακολουθεί τις δοκιμαστικές λειτουργίες του WhatsApp, η εταιρεία εργάζεται πάνω στην προσθήκη ονομάτων χρήστη, αν και η λειτουργία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για δοκιμή.

Ο τρόπος λειτουργίας θα είναι ο εξής: οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν ένα μοναδικό όνομα χρήστη που θα αποτελείται από γράμματα και αριθμούς, χωρίς ειδικούς χαρακτήρες (εκτός από τελείες και κάτω παύλες).

Για λόγους ασφαλείας, το όνομα χρήστη δεν θα επιτρέπεται να ξεκινά με «www.» ούτε να έχει κατάληξη όπως «.com», ώστε να αποτρέπεται η εξαπάτηση χρηστών μέσω προσποίησης ιστοσελίδων. Και φυσικά, ονόματα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί δεν θα είναι διαθέσιμα.

Οι αλλαγές στα ονόματα χρηστών θα είναι ορατές στους άλλους χρήστες. Για παράδειγμα, όταν κάποιος με τον οποίο συνομιλείτε αλλάξει το όνομα χρήστη του, θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στο chat που θα σας ενημερώνει για την αλλαγή.

Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η λειτουργία θα σας επιτρέπει να κρύβετε τον αριθμό τηλεφώνου σας από άλλους χρήστες στην πλατφόρμα, καθώς θα μπορείτε να επιλέγετε να εμφανίζεται το όνομα χρήστη (username) αντί αυτού.

Σημειώνεται πως όλα αυτά βρίσκονται ακόμη υπό ανάπτυξη.

Με πληροφορίες από mashable.com