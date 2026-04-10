«Το WhatsApp “διαβάζει” τα μηνύματα των χρηστών και τα μοιράζεται με τρίτους» καταγγέλει ο Πάβελ Ντούροφ

Ο ιδρυτής του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του WhatsApp, αμφισβητώντας ευθέως τους ισχυρισμούς της πλατφόρμας για την ασφάλεια των συνομιλιών.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, υποστήριξε ότι η κρυπτογράφηση της εφαρμογής ενδέχεται να παραπλανά τους χρήστες, κάνοντας λόγο για «τη μεγαλύτερη απάτη σε βάρος καταναλωτών στην ιστορία». Όπως ανέφερε, «το WhatsApp “διαβάζει” τα μηνύματα των χρηστών και τα μοιράζεται με τρίτους», παρά τους ισχυρισμούς περί πλήρους προστασίας.

WhatsApp’s “encryption” may be the biggest consumer fraud in history — deceiving billions of users. Despite its claims, it reads users’ messages and shares them with third parties. Telegram has never done this — and never will 🤝 pic.twitter.com/2DYguybgoU — Pavel Durov (@durov) April 9, 2026

Οι κατηγορίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με τη θέση της Meta, στην οποία ανήκει το WhatsApp, ότι η υπηρεσία χρησιμοποιεί εξ ορισμού end-to-end κρυπτογράφηση, καθιστώντας το περιεχόμενο των συνομιλιών μη προσβάσιμο ακόμη και από την ίδια την εταιρεία. Eιδικοί επισημαίνουν ότι τα ζητήματα ιδιωτικότητας δεν αφορούν μόνο το περιεχόμενο των μηνυμάτων, αλλά και δεδομένα όπως ποιος επικοινωνεί με ποιον και πότε, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι αναφορές χρηστών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντούροφ προχωρά σε τόσο επιθετικές τοποθετήσεις. Τον Ιανουάριο του 2026, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, είχε δηλώσει ότι «όσοι πιστεύουν ότι το WhatsApp είναι ασφαλές το 2026 είναι ανόητοι», προσθέτοντας ότι «όταν αναλύσαμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η “κρυπτογράφηση”, εντοπίσαμε πολλαπλά σημεία ευπάθειας».

You’d have to be braindead to believe WhatsApp is secure in 2026. When we analyzed how WhatsApp implemented its “encryption”, we found multiple attack vectors. https://t.co/BC1TWFAIlc — Pavel Durov (@durov) January 26, 2026

Οι δηλώσεις του εντάσσονται σε μια ευρύτερη αντιπαράθεση γύρω από την ιδιωτικότητα στις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων. Παράλληλα, η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κατηγορείται ότι παραπλάνησε τους χρήστες σχετικά με το επίπεδο προστασίας των επικοινωνιών στο WhatsApp. Σύμφωνα με τους ενάγοντες, η εταιρεία διαφημίζει την πλατφόρμα ως πλήρως κρυπτογραφημένη, ενώ φέρεται να διατηρεί τη δυνατότητα αποθήκευσης και ανάλυσης δεδομένων.

Η Meta απορρίπτει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας την αγωγή αβάσιμη. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από το WhatsApp στις τελευταίες δηλώσεις του Ντούροφ.

