Οι Evanescence ανακοίνωσαν μια νέα σειρά κόμικς με τίτλο «Echoes From the Void».

Τα ανθολόγια εικονογραφημάτων που θα κυκλοφορήσουν σε πέντε τεύχη περιλαμβάνουν ιστορίες βασισμένες στα τραγούδια του συγκροτήματος

Το πρώτο τεύχος γράφτηκε από την Carrie Lee South και τον Blake Northcott, σε εικονογράφηση των Abigail Larson και Kelly McKernan. Έμπνευση για την ιστορία αποτέλεσε το τραγούδι «Better Without You» από το πρόσφατο single Wasted on You που περιλαμβάνεται στο νέο τους album. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για αυτή τη σειρά έργων», δήλωσε η τραγουδίστρια του Evanescence, Amy Lee.

Η Lee είχε ενεργό ρόλο στη δημιουργία των ανθολογίων επιβλέποντας την επιμέλεια των ιστοριών και της εικονογράφησης. Το πρώτο τεύχος είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία. Το Echoes From the Void θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένα αντίτυπα.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, το νέο album των Evanescence «The Bitter Truth» θα κυκλοφορήσει στις 26 Μαρτίου 2021. Έχοντας εδραιώσει τη θέση τους στη ροκ σκηνή ήδη από το 1995, έρχονται να ξεσηκώσουν τους φανς τους με την κυκλοφορία πρωτότυπου υλικού περίπου 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου δίσκου τους Evanescence.