Όχημα έπεσε σε πλήθος στο Λος Άντζελες: Στους 28 οι τραυματίες

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν αφού όχημα έπεσε σε πλήθος στο Λος Άντζελες.

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή East Hollywood του Λος Άντζελες, όταν ένα άγνωστο όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης (LAFD).

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 2 π.μ. τοπική ώρα, κοντά σε μουσική σκηνή στη λεωφόρο West Santa Monica. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι:

Βίντεο από το σημείο δείχνει πολλούς τραυματίες να δέχονται τις πρώτες βοήθειες στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο, ενώ ορισμένοι μεταφέρθηκαν με φορεία. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή.

#UPDATE : A devastating incident unfolded early Saturday morning in East Hollywood, Los Angeles, as a vehicle ploughed into a crowd of pedestrians on Santa Monica Boulevard, leaving at least 31 people injured. #LosAngeles #Emergency #SantaMonica #EastHollywood #CarCrash … pic.twitter.com/ICDJJ0qTUR

A vehicle has driven into a crowd of people in East Hollywood, injuring more than 20, the 🇺🇸 Los Angeles Fire Department says https://t.co/bgaZnnNeSS pic.twitter.com/b8p6VIVNWv