Οχάιο: Πυροβολισμοί σε κατάστημα Walmart- Αυτοκτόνησε ο δράστης

Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί με τουφέκι σε κατάστημα Walmart στην πόλη Μπίβερκρικ του Οχάιο, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να τραυματιστούν. Λίγο αργότερα, ο δράστης αυτοκτόνησε.

Το κτίριο του Walmart εκκενώθηκε και, μετά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό, «δεν υπάρχει ενεργή απειλή αυτή τη στιγμή», ανακοίνωσε η αστυνομία στο Χ, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των τραυματιών.

Οι τέσσερις τραυματίες λαμβάνουν φροντίδα σε κοντινό νοσοκομείο, δήλωσε εκπρόσωπος του νοσηλευτικού ιδρύματος.

UPDATE: There is no active threat. A male walked into the Walmart in Beavercreek around 8:35 p.m. Monday and began firing a gun, injuring four people. The victims were transported to area hospitals and their conditions are unknown at this time.