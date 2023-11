Nεκρό παιδί από πυροβολισμούς στο Τέξας

Πυροβολισμοί έπεσαν σε υπαίθρια αγορά στο Τέξας με αποτέλεσμα ένα παιδί να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, πριν από τους πυροβολισμούς είχε προηγηθεί «αναταραχή» μεταξύ δύο ανθρώπων. Το περιστατικό συνέβη στο Cole’s Flea Market γύρω στις 5:30 μ.μ. στο Πέρλαντ του Τέξας. Δύο παιδιά και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά, ενώ λίγο αργότερα, το ένα παιδί, που είχε ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομείο, πέθανε, σύμφωνα με την αμερικανική αστυνομία.

Για την ώρα, δεν έχουν γίνει γνωστές οι ηλικίες καθώς και άλλες πληροφορίες για τα πρόσωπα που χτυπήθηκαν στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς. Επίσης, ο ύποπτος ή οι ύποπτοι πίσω από τον φονικό πυροβολισμό εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι, δήλωσε ο αξιωματικός Τύπου της αστυνομίας του Πέρλαντ, Τσαντ Ρότζερς. Συμπλήρωσε πως «δεν φαίνεται να πρόκειται για στοχευμένη επίθεση στην υπαίθρια αγορά». Πρόσθεσε παράλληλα, ότι δεν έχει γίνει γνωστό πόσες σφαίρες εκτοξεύτηκαν, ενώ οι αρχές αναζητούν περισσότερες πληροφορίες ρωτώντας τον κόσμο που βρισκόταν στο σημείο. Τόνισε, τέλος, πως η έρευνα για τους πυροβολισμούς είναι σε εξέλιξη.

Να σημειωθεί πως το Cole’s Flea Market θεωρείται η παλαιότερη και μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά στην πόλη του Τέξας. Διαθέτει περισσότερους από 1.000 πωλητές και έχει από 12.000 έως 15.000 πελάτες κάθε Σαββατοκύριακο.

🔴 1 Child Dead In Mass Shooting In Texas



A shooter at Cole's Flea Market in Pearland, Texas gunned down five individuals, killing one child. The 4 other victims are hospitalised in an unknown condition, and the suspect is still at large. pic.twitter.com/ZwEQWTf4XA