Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στο CNN και το Reuters από το καταφύγιό του στο Κίεβο.

«Είναι πολύ σοβαρό... Δεν είμαι σε ταινία», είπε ο Ζελένσκι, πρώην ηθοποιός στο CNN. «Δεν είμαι εμβληματικός, νομίζω ότι η Ουκρανία είναι εμβληματική... Η Ουκρανία είναι η καρδιά της Ευρώπης και τώρα νομίζω ότι η Ευρώπη βλέπει ότι η Ουκρανία είναι κάτι το ιδιαίτερο για αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό [ο] κόσμος δεν μπορεί να χάσει αυτό το κάτι ξεχωριστό», πρόσθεσε.

Στη σπάνια συνέντευξη σε διεθνή μέσα ενημέρωσης την Τρίτη, ο Ζελένσκι είπε ότι όσο συνεχίζεται η επίθεση της Μόσχας στις ουκρανικές πόλεις, μικρή πρόοδος θα μπορούσε να σημειωθεί στις συνομιλίες.

«Πρώτα απ' όλα, όλοι πρέπει να σταματήσουν να πολεμούν και να φτάσουν στο σημείο από όπου ξεκίνησε πριν από πέντε, έξι ημέρες», είπε ο Ζελένσκι. «Νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικά πράγματα που μπορείς να κάνεις... Εάν τα κάνεις και αν η άλλη πλευρά είναι έτοιμη, σημαίνει ότι είναι έτοιμοι για ειρήνη. Εάν (δεν είναι) έτοιμοι, σημαίνει ότι απλώς χάνεις τον χρόνο σου».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι η Ουκρανία χάνει χρόνο συνομιλώντας με τη Ρωσία, είπε: «Θα δούμε».

Μάλιστα, προέτρεψε τον Τζο Μπάιντεν να δώσει ένα ισχυρό και «χρήσιμο» μήνυμα σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στην ομιλία του στο Κογκρέσο.

As #russia is poised to attack #kyiv, i spoke with #ukraine president #Zelenskyy in his bunker. Watch #cnn for more pic.twitter.com/pqFCrIgtKd