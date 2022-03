Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε Κούτσερ- Κούνις για τα χρήματα: «Ευγνώμων και εντυπωσιασμένος»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε με τους Άστον Κούτσερ και Μίλα Κούνις μέσω Zoom για να τους ευχαριστήσει που συγκέντρωσαν σχεδόν 35 εκατ. δολάρια για την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε την Μίλα Κούνις, η οποία γεννήθηκε στην Ουκρανία και τον σύζυγό της για την συγκέντρωση των χρημάτων με σκοπό να βοηθήσουν και να στηρίξουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες

Τους ευχαριστώ εκ μέρους του λαού μας, εκ μέρους όλων μας», είπε ο Ζελένσκι, λέγοντας για το διάσημο ζευγάρι ότι «πιστεύουν σε εμάς, την νίκη μας και το μέλλον μας».

Facebook Twitter

Επιπλέον δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Twitter από την συνομιλία μέσω βίντεο με το ζευγάρι και τους ευχαρίστησε για την ανταπόκριση.

«Ευγνώμων για την ανταπόκρισή τους. Εντυπωσιασμένος από την αποφασιστικότητά τους. Εμπνέουν τον κόσμο», έγραψε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας το hashtag #StandWithUkraine.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu