Το Ισραήλ απέλασε τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα μετά τη διεθνή κατακραυγή

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απέλασε όλους τους ξένους ακτιβιστές που συνελήφθησαν έπειτα από την αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου με προορισμό τη Γάζα, καθώς εντείνονται οι διεθνείς αντιδράσεις για τις εικόνες μεταχείρισης των κρατουμένων και τον ρόλο του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Περισσότεροι από 430 ακτιβιστές από διάφορες χώρες είχαν τεθεί υπό κράτηση μετά την επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων σε πλοία που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου και αποτέλεσε μία ακόμη προσπάθεια διεθνών οργανώσεων να προσεγγίσουν τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η διεθνής κατακραυγή κορυφώθηκε όταν ο Μπεν-Γκβιρ ανάρτησε βίντεο που έδειχνε κρατούμενους ακτιβιστές γονατισμένους στο έδαφος με δεμένα χέρια, ενώ ο ίδιος τους χλεύαζε μπροστά στην κάμερα. Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Βρετανία κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο του Ισραήλ στο Λονδίνο, ενώ ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι ζήτησε από την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας να εξεταστεί το ενδεχόμενο κυρώσεων σε βάρος του Μπεν-Γκβιρ. Ο Ταγιάνι έκανε λόγο για «παρενόχληση και ταπείνωση» των ακτιβιστών και για παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ισραήλ: Ακτιβιστές καταγγέλουν κακοποίηση κατά την κράτησή τους

Παράλληλα, αρκετοί από τους ακτιβιστές που απελάθηκαν κατήγγειλαν ξυλοδαρμούς και κακομεταχείριση από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Μαντοβάνι δήλωσε ότι οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν «με χειροπέδες και αλυσίδες στα πόδια», ενώ, όπως είπε, δέχθηκαν χτυπήματα και προσβολές από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Άλλοι ακτιβιστές περιέγραψαν παρόμοια περιστατικά κακοποίησης κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Ο Ιταλός βουλευτής Ντάριο Καροτενούτο δήλωσε ότι δέχθηκε γροθιά στο μάτι και κλωτσιές από μέλη των ισραηλινών δυνάμεων, ενώ η Μίριαμ Αζέμ από την ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Adalah κατήγγειλε ότι ένας από τους κρατούμενους αναγκάστηκε να γδυθεί και να τρέχει ενώ οι φρουροί γελούσαν. Σύμφωνα με την ίδια, κατά την επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου χρησιμοποιήθηκαν και πλαστικές σφαίρες, τραυματίζοντας ορισμένους από τους επιβαίνοντες.

Η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών απέρριψε τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς και υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι να παρουσιαστεί εικόνα «συστηματικής παράνομης συμπεριφοράς» από τις αρχές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες διπλωματικές αντιδράσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η Πολωνία ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης εισόδου του Μπεν-Γκβιρ στη χώρα, ενώ η ελληνική κυβέρνηση κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει άμεσα τους Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένος» από τη μεταχείριση των ακτιβιστών και χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού «εντελώς απαράδεκτη».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε επίσημη συγγνώμη από το Ισραήλ για τη μεταχείριση των Ιταλών ακτιβιστών, κάνοντας λόγο για «πλήρη έλλειψη σεβασμού» απέναντι στις ιταλικές αρχές και τα σχετικά αιτήματα της Ρώμης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπερασπίστηκε την απόφαση αναχαίτισης του στολίσκου, ωστόσο αποστασιοποιήθηκε από τη στάση του Μπεν-Γκβιρ, δηλώνοντας ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών «δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ». Παράλληλα, ζήτησε την άμεση απέλαση των κρατουμένων «το συντομότερο δυνατό».

Αντιδράσεις ακόμη και στο Ισραήλ για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ

Κριτική άσκησε και ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος κατηγόρησε τον Μπεν-Γκβιρ ότι με τη : «Όχι, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ».

Ακόμη και ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, γνωστός για τη σταθερή υποστήριξή του προς την ισραηλινή κυβέρνηση, επέκρινε δημόσια τον Μπεν-Γκβιρ. Αν και χαρακτήρισε την αποστολή του στολίσκου «ανόητο επικοινωνιακό σόου», δήλωσε ότι ο Ισραηλινός υπουργός «πρόδωσε την αξιοπρέπεια» του Ισραήλ με τη συμπεριφορά του απέναντι στους κρατούμενους.

Η αναχαίτιση του στολίσκου επαναφέρει μνήμες από προηγούμενα παρόμοια περιστατικά. Το 2010, Ισραηλινοί κομάντος είχαν πραγματοποιήσει έφοδο στο πλοίο «Mavi Marmara», το οποίο επιχειρούσε επίσης να φτάσει στη Γάζα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννέα ακτιβιστές. Ένας ακόμη υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Τα πλοία του νέου στολίσκου είχαν αποπλεύσει από την Ισπανία τον Απρίλιο, με στόχο, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, να στρέψουν ξανά τη διεθνή προσοχή στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν σχεδόν δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας.

Με πληροφορίες από Guardian

