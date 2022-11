Ο Τζο Μπάιντεν βγάζει σέλφι με δύο μικρές θαυμάστριες - Αλλά κάποιοι τον λένε «ανατριχιαστικό»

Τα παιδιά που κάθονταν στο κατάστημα Lemon Press Juice Shop, στο Ναντάκετ, άρχισαν να ουρλιάζουν από ενθουσιασμό, βλέποντας τον Αμερικανό πρόεδρο να περνά σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από αυτά.

Παρά το τζάμι που τους χώριζε, ο Τζο Μπάιντεν άκουσε τις φωνές και πλησιάσε για να βγάλει σέλφι με τις μικρές του θαυμάστριες.

«Ο Τζο, θεέ μου, γεια!» ακούγεται να λέει ένα από τα παιδιά στον πρόεδρο που χαλαρός και με ένα αναψυκτικό στο χέρι, κατευθύνεται προς αυτά.

Ο πρόεδρος έσκυψε, έβγαλε τα γυαλιά του και έβγαλε φωτογραφίες με τα ενθουσιασμένα παιδιά.

