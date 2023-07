O Τζάστιν Τριντό ζητά από την Taylor Swift να κάνει συναυλία και στον Καναδά

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό προσπάθησε να πείσει την Taylor Swift μέσω Twitter να προσθέσει τον Καναδά στην παγκόσμια περιοδεία της.

H Taylor Swift ανακοίνωσε 14 νέες ημερομηνίες συναυλιών της στην Ευρώπη. Η περιοδεία, η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο στην Αριζόνα, περιλαμβάνει περισσότερες από 100 συναυλίες μέχρι το καλοκαίρι του 2024 στις ΗΠΑ, το Μεξικό, την Ευρώπη, την Ασία και την Αυστραλία, αλλά καμία στον Καναδά.

Έτσι, ο Τζάστιν Τριντό, έδραξε την ευκαιρία να έρθει σε επικοινωνία μαζί της μέσω Twitter.

«Γεια. Εγώ είμαι. Ξέρω μέρη στον Καναδά που θα χαίρονταν πάρα πολύ να σε δουν. Επομένως, μην το κάνεις αυτό άλλο ένα οδυνηρό καλοκαίρι (cruel summer). Ελπίζουμε να σε δούμε σύντομα», έγραψε ο Τριντό, απαντώντας αργά χθες το βράδυ σε ένα tweet της Σουίφτ που είχε αναρτηθεί νωρίτερα με τις νέες ημερομηνίες και σταθμούς της περιοδείας της.

