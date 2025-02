Ο Τζάστιν Μπαλντόνι δημιούργησε ιστοσελίδα για τη δικαστική διαμάχη του με την Μπλέικ Λάιβλι

Σε μια κίνηση που προκαλεί αίσθηση, ο δικηγόρος του Τζάστιν Μπαλντόνι δημιούργησε δημόσιο ιστότοπο με έγγραφα που αφορούν τη δικαστική διαμάχη του ηθοποιού και σκηνοθέτη με τη Μπλέικ Λάιβλι, δύο ημέρες πριν από την πρώτη ακρόαση της υπόθεσης, που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.

Η υπόθεση αφορά τις κατηγορίες της Λάιβλι περί σεξουαλικής παρενόχλησης εκ μέρους του Μπαλντόνι, καθώς και τα φερόμενα επαγγελματικά αντίποινα που ακολούθησαν, μετά τη συνεργασία τους στην ταινία "It Ends With Us" το 2024.

Τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν

Ο ιστότοπος περιέχει δύο βασικά δημόσια έγγραφα:

Την τροποποιημένη αγωγή του Μπαλντόνι ύψους 400 εκατ. δολαρίων κατά της Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς , στην οποία ισχυρίζεται ότι το ζευγάρι επιχείρησε να βλάψει τη φήμη του.

κατά της Λάιβλι και του συζύγου της, , στην οποία ισχυρίζεται ότι το ζευγάρι επιχείρησε να βλάψει τη φήμη του. Ένα "χρονολόγιο των γεγονότων" 168 σελίδων, το οποίο κατατέθηκε ως πρόσθετο στοιχείο υπεράσπισής του.

"Η τροποποίηση της αγωγής ήταν αναγκαία λόγω του πλήθους των νέων αποδεικτικών στοιχείων που έχουν προκύψει", δήλωσε ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Φρίντμαν, στο CNN.

Από την πλευρά της, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Ράιαν Ρέινολντς δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τον ιστότοπο, ωστόσο η νομική τους ομάδα έχει ζητήσει περιορισμούς στα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η δικαστική διαδικασία δεν θα επηρεαστεί από δηλώσεις και δημοσιεύσεις εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου.

Αντίδραση και νέα αιτήματα

Πριν από έναν μήνα, η νομική ομάδα του Μπαλντόνι δημοσιοποίησε πλάνα από τη σκηνή της ταινίας, στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, διαψεύδονται οι ισχυρισμοί της Λάιβλι. Οι δικηγόροι της ηθοποιού, όμως, υποστηρίζουν ότι το υλικό επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της.

Η Λάιβλι έχει καταθέσει αίτημα για απόρριψη της αγωγής του Μπαλντόνι, ενώ τη Δευτέρα οι νομικές ομάδες και των δύο πλευρών θα βρεθούν στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την πρώτη ακρόαση της υπόθεσης. Ούτε η Λάιβλι ούτε ο Μπαλντόνι αναμένεται να παραστούν.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026, με τη διαμάχη να αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα της κοινής γνώμης.