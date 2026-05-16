Μετρό: Οι 4 σταθμοί της Γραμμής 2 που θα κλείνουν νωρίτερα από Κυριακή

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ της Κυριακής (17/5) σε τέσσερις σταθμούς της Γραμμής 2 του Μετρό Αθήνας, όπως ανακοίνωσε σχετικά η ΣΤΑΣΥ.

Πιο συγκεκριμένα, θα συνεχιστούν τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από την Κυριακή 17 Μάϊου στο τμήμα «Σεπόλια – Μεταξουργείο», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, από την Κυριακή 17/05 οι σταθμοί «Σεπόλια», «Αττική», «Σταθμός Λαρίσης» και «Μεταξουργείο» για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός «Αττική» θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς, διευκρινίζει η ΣΤΑΣΥ.

Μετρό: Οι τελευταίοι συρμοί στους σταθμούς της Γραμμής 2

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Άγιος Αντώνιος» και «Ομόνοια – Ελληνικό», συμπληρώνουν σχετικά οι Σταθερές Συγκοινωνίες.

Ως προς τους τελευταίους συρμούς της Γραμμής 2 του Μετρό, θα αναχωρούν ως εξής:

από ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:28 ,

, από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30 ,

, από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32 ,

, από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33 ,

, από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34 ,

, από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:31 ,

, από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:34 ,

, από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:36 ,

, από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:37 και

και από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:39 ,

, από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:41.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ19 «Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος:

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος – Στ. Μετρό Ομόνοια: