Ευρώπη: Η ακροδεξιά «δοξάζει» τον Βίκτορ Όρμπαν λίγο πριν τις εκλογές στην Ουγγαρία

Η Μαρίν Λεπέν χαρακτήρισε τον Βίκτορ Όρμπαν «εξαιρετικό ηγέτη», ενώ ο Γκέερτ Βίλντερς τον αποκάλεσε «λιοντάρι σε μια ήπειρο που κυβερνάται από πρόβατα», καθώς οι ηγέτες της ακροδεξιάς στην Ευρώπη συσπειρώθηκαν γύρω από τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας εν όψει των εκλογών.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ο Όρμπαν ενδέχεται να χάσει τις εκλογές.

Η ακροδεξιά υπέρ του Όρμπαν

«Η Ουγγαρία έχει καταστεί σύμβολο στην Ευρώπη της αντίστασης ενός περήφανου και κυρίαρχου λαού ενάντια στην καταπίεση», δήλωσε η Λεπέν, η κοινοβουλευτική ηγέτιδα του Εθνικού Συνασπισμού (RN) της Γαλλίας, σε μια συγκέντρωση ηγετών που αμφισβητούν την ΕΕ στη Βουδαπέστη τη Δευτέρα.

«Η Ουγγαρία έχει επιτύχει αυτό το καθεστώς υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν», είπε η Λεπέν, η οποία θεωρείται φαβορί στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027, αν κερδίσει την έφεση κατά της καταδίκης της σε υπόθεση διαφθοράς. Εξήρε την «νοημοσύνη, το θάρρος και το όραμα» του Όρμπαν.

Ο Βίλντερς, ηγέτης του ακροδεξιού Ολλανδικού Κόμματος Ελευθερίας (PVV), δήλωσε στη λεγόμενη Μεγάλη Συνέλευση των Πατριωτών – που πήρε το όνομά της από την πολιτική ομάδα των εθνικιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – ότι ο Όρμπαν «έδειξε τι σημαίνει να στέκεσαι όρθιος».

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός «γνωρίζει ότι το πρώτο καθήκον ενός ηγέτη είναι προς τον ίδιο του τον λαό, όχι προς μια μακρινή ελίτ και σίγουρα όχι προς μη εκλεγμένους γραφειοκράτες των Βρυξελλών», δήλωσε ο Βίλντερς, του οποίου το κόμμα ηττήθηκε από το φιλελεύθερο-προοδευτικό D66 στις ολλανδικές εκλογές του περασμένου έτους.

Είπε ότι η Ουγγαρία είχε εξελιχθεί σε «κάτι εξαιρετικό» κατά τη διάρκεια των 16 ετών που ο Όρμπαν βρίσκεται στην εξουσία. «Και γι’ αυτό οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών θέλουν… έναν άλλο πρωθυπουργό. Κάποιον που υποκλίνεται. Κάποιον που υπακούει. Και κάποιον που δεν βάζει την Ουγγαρία πάνω από όλα».

Σε σύγκριση Όρμπαν με ΕΕ

Ο Όρμπαν βρίσκεται εδώ και καιρό σε σύγκρουση με την ΕΕ για μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων και οι επιθέσεις κατά του κράτους δικαίου. Αψηφώντας τις Βρυξέλλες, έχει διατηρήσει φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα, αρνείται να στείλει όπλα στην Ουκρανία και επιμένει ότι το Κίεβο δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ένωση.

Διεξάγει μια κλασική λαϊκιστική εκστρατεία, υποστηρίζοντας ότι μια ψήφος υπέρ του θα διατηρήσει την Ουγγαρία ως «νησί ασφάλειας και ηρεμίας», ενώ μια νίκη του αντιπάλου του, Πέτερ Μάγιαρ, τον οποίο παρουσιάζει ως πράκτορα των Βρυξελλών και του Κίεβου, θα σήμαινε χάος και πόλεμο.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κεντροδεξιός Μάγιαρ και το κόμμα του Tisza θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το Fidesz του Όρμπαν κατά 9 έως 11 ποσοστιαίες μονάδες στις κοινοβουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, οι οποίες πιθανότατα θα είναι οι πιο σημαντικές εκλογές για την Ευρώπη φέτος.

Κορυφαίες προσωπικότητες της δεξιάς, μεταξύ των οποίων ο Σαντιάγο Αμπασκάλ του ισπανικού κόμματος Vox, ο Αντρέ Βεντούρα του πορτογαλικού κόμματος Chega και ο Ματέους Μοραβιέτσκι του πολωνικού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS), συμμετείχαν το Σαββατοκύριακο στο εθνικοσυντηρητικό συνέδριο CPAC Ουγγαρίας που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη.

Τη Δευτέρα, στη συνάντηση προστέθηκαν η Λεπέν, ο Βίλντερς, ο Ματέο Σαλβίνι της ιταλικής Λίγκας και άλλοι. Ο Σαλβίνι δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι ψηφοφόροι θα «λάβουν την απόφασή τους με υπερηφάνεια και έχοντας κατά νου τα συμφέροντα της Ουγγαρίας» στις εκλογές του επόμενου μήνα.

«Η επιλογή τους θα αφορά τη διαφύλαξη της αυτοδιάθεσης, τη διατήρηση μιας χιλιετούς χριστιανικής ταυτότητας, τις ουγγρικές οικογένειες, τα ασφαλή σύνορα και ένα μέλλον όπου τα παιδιά τους θα μπορούν να αποφασίζουν για τον εαυτό τους», δήλωσε ο Ιταλός αναπληρωτής πρωθυπουργός.

«Η Βουδαπέστη δεν πρέπει να γίνει μια πρωτεύουσα 'υποταγμένη στις Βρυξέλλες' και η Ουγγαρία πρέπει να 'παραμείνει περήφανη και κυρίαρχη του δικού της πεπρωμένου'», δήλωσε ο Σαλβίνι, οδηγώντας το πλήθος σε ένα σύνθημα «Βίκτορ, Βίκτορ, Βίκτορ!»

Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τον Όρμπαν, λέγοντας σε ένα βιντεομήνυμα προς τη διάσκεψη CPAC ότι ο αντιφιλελεύθερος πρωθυπουργός, ο οποίος υστερεί έναντι του Μάγιαρ στις δημοσκοπήσεις για περισσότερο από ένα χρόνο, ήταν ένας «φανταστικός τύπος».

Με πληροφορίες από Guardian