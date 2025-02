Ο Τραμπ φτιάχνει task force για την «εξάλειψη της αντιχριστιανικής προκατάληψης»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου, τα σχέδιά του για τη σύσταση μιας ειδικής ομάδας και μιας προεδρικής επιτροπής για την προστασία των χριστιανών από τις θρησκευτικές διακρίσεις.

Ο Τραμπ μίλησε στο Εθνικό Πρόγευμα Προσευχής στην Ουάσιγκτον, όπου παρουσίασε πολλαπλά βήματα που σκοπεύει να λάβει για να αντιμετωπίσει αυτό που περιέγραψε ως επιθέσεις κατά της θρησκευτικής ελευθερίας και ιδίως κατά των χριστιανών.

«Όσο είμαι στον Λευκό Οίκο, θα προστατεύουμε τους χριστιανούς στα σχολεία μας, στον στρατό μας, στην κυβέρνησή μας, στους χώρους εργασίας μας, στα νοσοκομεία και στις δημόσιες πλατείες μας», είπε. «Και θα ενώσουμε ξανά τη χώρα μας ως ένα έθνος υπό τον Θεό», συμπλήρωσε.

President Donald Trump just announced we are "One Nation under God," so religion and prayers are back in America. 🇺🇲



Great day to be alive! pic.twitter.com/HioixixfMG