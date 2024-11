Ο Τραμπ έκανε τον Μασκ «υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας»

Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να ονομάσει τον πλουσιότερο άνθρωπο στον πλανήτη, τον Έλον Μασκ, επικεφαλής νέου «υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» που σκοπεύει να ιδρύσει αφού αναλάβει, από κοινού με άλλον Ρεπουμπλικάνο επιχειρηματία, τον Βίβεκ Ραμασουάμι.

«Μαζί, αυτοί οι δύο θαυμάσιοι Αμερικανοί θα χαράξουν τον δρόμο προκειμένου η κυβέρνησή μου να διαλύσει την κυβερνητική γραφειοκρατία, να περικόψει τους υπερβολικούς κρατικούς περιορισμούς, να περιστείλει τις άχρηστες κρατικές δαπάνες και να αναδιαρθρώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες», ανέφερε ο εκλεγμένος πρόεδρος μέσω Truth Social, διαβεβαιώνοντας πως οι δυο σύμμαχοί του θα προκαλέσουν «σοκ στο σύστημα» της δημόσιας διοίκησης.

«Μια μικρότερη κυβέρνηση, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λιγότερη γραφειοκρατία, θα είναι το τέλειο δώρο στην Αμερική για την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουν!» κατέληξε στην ανακοίνωσή του ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής του στο νέο υπουργείο αποτελεσματικότητας, ο Έλον Μασκ προχώρησε σε ένα μπαράζ αναρτήσεων στο Χ, δίνοντας στίγμα των προθέσεών του.

Αρχικά απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι η νέα αυτή κυβερνητική υπηρεσία αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία. «Απειλή για τη Δημοκρατία; Όχι, απειλή για τη γραφειοκρατία» απάντησε ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας.

Threat to democracy? Nope, threat to BUREAUCRACY!!!

Στη συνέχεια επανέφερε ένα βίντεό του στο οποίο μιλούσε για την περικοπή ομοσπονδιακών υπηρεσιών λέγοντας τότε ότι υπάρχουν περίπου 428 και γράφοντας στην ανάρτησή του «99 ομοσπονδιακές υπηρεσίες είναι περισσότερες από αρκετές».

99 Federal agencies is more than enough https://t.co/OmWmfEHqyv