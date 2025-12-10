Ο Τραμπ κατηγορεί τους NYT και άλλα ΜΜΕ για «προδοσία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως τα άρθρα σχετικά με την υγεία του ισοδυναμούν με «στασιαστική συμπεριφορά, ενδεχομένως ακόμα και με προδοσία», προκαλώντας σήμερα τη σθεναρή αντίδραση της εφημερίδας New York Times, την οποία στοχοθέτησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε χθες το βράδυ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ένα μακροσκελές μήνυμα, με το οποίο επιτίθενται στη μεγάλη νεοϋορκέζικη εφημερίδα και άλλα ΜΜΕ, επειδή υπονόησαν πως οι ρυθμοί του έχουν επιβραδυνθεί.

«Πιστεύω στην πραγματικότητα πως πρόκειται για στασιαστική συμπεριφορά, ενδεχομένως ακόμα και για προδοσία, όταν οι New York Times και άλλοι γράφουν συνεχώς ψευδή άρθρα για να δυσφημήσουν και να μειώσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ηλικίας σήμερα 79 ετών, ο Τραμπ είναι ο πιο ηλικιωμένος επικεφαλής κράτους που έχει ποτέ εκλεγεί στις ΗΠΑ.

«Κανένας πρόεδρος δεν έχει ποτέ εργαστεί τόσο σκληρά όσο εγώ!», είπε επίσης, επισημαίνοντας πως υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις «μεγάλης διάρκειας, διεξοδικές και πολύ εκνευριστικές».

Υπερηφανεύτηκε, για μία ακόμη φορά, πως «διέπρεψε» σε γνωστικές εξετάσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας από τους προκατόχους του δεν υποβλήθηκε ποτέ.

Ο Τραμπ υποστήριξε πως «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτήν την πόλη θα ήταν οι New York Times να σταματήσουν να κυκλοφορούν», αφού η εφημερίδα δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο όπου επισήμαινε πως το καθημερινό πρόγραμμά του ήταν λιγότερο φορτωμένο σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του και σημείωνε πως φαίνεται να τον παίρνει ο ύπνος κατά τη διάρκεια δημοσίων εκδηλώσεων.

Η απάντηση των New York Times

«Οι Αμερικάνοι έχουν δικαίωμα σε μια εις βάθος δημοσιογραφία και σε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την υγεία των αξιωματούχων που εκλέγουν», ήταν η αντίδραση της Νικόλ Τέιλορ, εκπροσώπου Τύπου των NYT, σε μια δήλωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Ο Τραμπ είχε χαιρετίσει τη δουλειά μας σχετικά με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας των προκατόχων του: επιδεικνύουμε το ίδιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για τη ζωτικότητά του», συμπλήρωσε η ίδια.