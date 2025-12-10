ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Τραμπ κατηγορεί τους NYT και άλλα ΜΜΕ για «προδοσία»

«Το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτήν την πόλη θα ήταν οι New York Times να σταματήσουν να κυκλοφορούν», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Τραμπ κατηγορεί τους NYT και άλλα ΜΜΕ για «προδοσία» Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
0

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως τα άρθρα σχετικά με την υγεία του ισοδυναμούν με «στασιαστική συμπεριφορά, ενδεχομένως ακόμα και με προδοσία», προκαλώντας σήμερα τη σθεναρή αντίδραση της εφημερίδας New York Times, την οποία στοχοθέτησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε χθες το βράδυ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ένα μακροσκελές μήνυμα, με το οποίο επιτίθενται στη μεγάλη νεοϋορκέζικη εφημερίδα και άλλα ΜΜΕ, επειδή υπονόησαν πως οι ρυθμοί του έχουν επιβραδυνθεί.

«Πιστεύω στην πραγματικότητα πως πρόκειται για στασιαστική συμπεριφορά, ενδεχομένως ακόμα και για προδοσία, όταν οι New York Times και άλλοι γράφουν συνεχώς ψευδή άρθρα για να δυσφημήσουν και να μειώσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ηλικίας σήμερα 79 ετών, ο Τραμπ είναι ο πιο ηλικιωμένος επικεφαλής κράτους που έχει ποτέ εκλεγεί στις ΗΠΑ.

«Κανένας πρόεδρος δεν έχει ποτέ εργαστεί τόσο σκληρά όσο εγώ!», είπε επίσης, επισημαίνοντας πως υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις «μεγάλης διάρκειας, διεξοδικές και πολύ εκνευριστικές».

Υπερηφανεύτηκε, για μία ακόμη φορά, πως «διέπρεψε» σε γνωστικές εξετάσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας από τους προκατόχους του δεν υποβλήθηκε ποτέ.

Ο Τραμπ υποστήριξε πως «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτήν την πόλη θα ήταν οι New York Times να σταματήσουν να κυκλοφορούν», αφού η εφημερίδα δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο όπου επισήμαινε πως το καθημερινό πρόγραμμά του ήταν λιγότερο φορτωμένο σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του και σημείωνε πως φαίνεται να τον παίρνει ο ύπνος κατά τη διάρκεια δημοσίων εκδηλώσεων.

Η απάντηση των New York Times

«Οι Αμερικάνοι έχουν δικαίωμα σε μια εις βάθος δημοσιογραφία και σε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την υγεία των αξιωματούχων που εκλέγουν», ήταν η αντίδραση της Νικόλ Τέιλορ, εκπροσώπου Τύπου των NYT, σε μια δήλωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Ο Τραμπ είχε χαιρετίσει τη δουλειά μας σχετικά με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας των προκατόχων του: επιδεικνύουμε το ίδιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για τη ζωτικότητά του», συμπλήρωσε η ίδια.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα έγγραφα ομοσπονδιακής έρευνας του 2019

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα έγγραφα ομοσπονδιακής έρευνας του 2019

Την προηγούμενη Παρασκευή, δικαστής στη Φλόριντα ενέκρινε ένα διαφορετικό αίτημα για την αποσφράγιση των πρακτικών του σώματος ενόρκων από μια άλλη έρευνα για τον Έπσταϊν, που χρονολογείται από το 2005 και το 2007
LIFO NEWSROOM
Ληστεία στο Λούβρο: Οι δράστες διέφυγαν από το μουσείο μισό λεπτό πριν φτάσουν οι Αρχές

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: Οι δράστες διέφυγαν από το μουσείο 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν οι Αρχές

Η έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας εντόπισε σοβαρά κενά ασφαλείας, όπως χαλασμένες και σπασμένες κάμερες και έλλειψη συντονισμού στο διασημότερο μουσείο του κόσμου
LIFO NEWSROOM
Το γράμμα της Μέγκαν Μαρκλ στον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Διεθνή / Το γράμμα της Μέγκαν Μαρκλ στον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Ο Τόμας Μαρκλ εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στις Φιλιππίνες - Εξέφρασε την επιθυμία να συμφιλιωθεί με την κόρη του αλλά και να γνωρίσει τα εγγόνια του πριν φύγει από τη ζωή
LIFO NEWSROOM
Λουίτζι Μαντζιόνε: Η στιγμή που οι αστυνομικοί τον εντοπίζουν μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Διεθνή / Λουίτζι Μαντζιόνε: Η στιγμή που οι αστυνομικοί τον εντοπίζουν μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, οι εισαγγελείς έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή που η αστυνομία εντόπισε τον Λουίτζι Μαντζιόνε σε κατάστημα McDonald’s στην Πενσιλβάνια
LIFO NEWSROOM
Κορωνοϊός: Επιβεβαιώθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ διερευνά πιθανή σύνδεση θανάτων με τα εμβόλια

Διεθνή / Κορωνοϊός: Επιβεβαιώθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ διερευνά πιθανή σύνδεση θανάτων με τα εμβόλια

«Ο FDA διεξάγει έρευνα σε βάθος σε διάφορες ηλικιακές ομάδες όσον αφορά πιθανούς θανάτους οφειλόμενους στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού», σύμφωνα με το υπ. Υγείας
LIFO NEWSROOM
 
 