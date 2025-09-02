ΔΙΕΘΝΗ
Ο Τραμπ απαντά στις φήμες για την υγεία του: «Δεν έχω νιώσει ποτέ καλύτερα»

Αφορμή στάθηκε η «σιωπή» στο πρόγραμμά του μετά από έναν ιδιαίτερα γεμάτο Αύγουστο, κατά τον οποίο πραγματοποίησε περισσότερες από 20 δημόσιες εμφανίσεις.

Φωτ.: EPA
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε την Τρίτη (2/9) στις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες στα social media και σε τηλεοπτικά δίκτυα, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Αφορμή στάθηκε η «σιωπή» στο πρόγραμμά του μετά από έναν ιδιαίτερα γεμάτο Αύγουστο, κατά τον οποίο πραγματοποίησε περισσότερες από 20 δημόσιες εμφανίσεις. Η τελευταία ήταν μια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στις 26 Αυγούστου. Έκτοτε, η απουσία του από το προσκήνιο γέννησε σενάρια που έφτασαν μέχρι και σε ψευδείς αναρτήσεις για τον θάνατό του.

Την Κυριακή, ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social ότι «δεν έχει νιώσει ποτέ καλύτερα», βάζοντας τέλος στις φήμες.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, ο δημοσιογράφος του Fox News, Πίτερ Ντούσι, τον ρώτησε για το «viral» trend που κυκλοφόρησε το Σαββατοκύριακο: «Πώς πληροφορηθήκατε ότι… πεθάνατε; Το είδατε;».

«Όχι», απάντησε ο Τραμπ, αρχικά φανερά αιφνιδιασμένος.

Ο Ντούσι εξήγησε: «Επειδή δεν εμφανιστήκατε για δύο ημέρες, υπήρξαν 1,3 εκατ. αναφορές χρηστών μέχρι το πρωί του Σαββάτου για τον “θάνατό” σας».

«Πραγματικά;» ανταπάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, για να συνεχίσει:

«Δεν το είδα. Είναι κάπως τρελό όλο αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανα πολλές συνεντεύξεις Τύπου, όλες επιτυχημένες. Μετά δεν έκανα καμία για δύο ημέρες και είπαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο Μπάιντεν δεν έκανε για μήνες, δεν εμφανιζόταν και ποτέ δεν έλεγαν ότι κάτι τρέχει μαζί του, ενώ όλοι ξέραμε ότι δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, πέρα από τις δημόσιες εμφανίσεις του, παραχώρησε και συνέντευξη διάρκειας μιάμισης ώρας, έγραψε «πολύ ουσιαστικά μηνύματα» στο Truth Social και επισκέφθηκε ανθρώπους σε ιδιωτικό κλαμπ που διατηρεί κοντά στον ποταμό Ποτόμακ.

«Ήμουν πολύ δραστήριος το Σαββατοκύριακο. Δεν είχα ακούσει αυτή τη φήμη, αλλά είναι σοβαρά πράγματα», σχολίασε.

Με πληροφορίες από Newsweek

 
 

