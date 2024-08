Ο Τράβις Σκοτ συνελήφθη στο Παρίσι: Χτύπησε φύλακα ξενοδοχείου

Ο Τράβις Σκοτ συνελήφθη στο Παρίσι διότι χτύπησε έναν σεκιούριτι.

Ο Αμερικανός ράπερ Τράβις Σκοτ συνελήφθη στο Παρίσι τα ξημερώματα της Παρασκευής μετά από βίαιη σύγκρουση με έναν φύλακα έξω από το πεντάστερο ξενοδοχείο George V, που βρίσκεται δίπλα στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.

Εκπρόσωπος του ξενοδοχείου αρνήθηκε να σχολιάσει στο Variety το περιστατικό και είπε ότι «έρευνα είναι σε εξέλιξη».

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Σκοτ και ένας από τους σωματοφύλακές του τσακώνονταν κοντά στο ξενοδοχείο όταν παρενέβη ο φύλακας, ο οποίος αντιμετωπίστηκε με βία από τον Σκοτ.

Travis Scott was just arrested at 5am in Paris after an altercation with his own bodyguard 😲 pic.twitter.com/xwfw9SBI2B