Συνελήφθη μεθυσμένος ο Τράβις Σκοτ

Σε κατάσταση μέθης συνελήφθη τα ξημερώματα στο Μαϊάμι, ο διάσημος ράπερ Τράβις Σκοτ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αστυνομία έλαβε κλήση για καυγά σε γιοτ και λίγο αργότερα έφτασε στην μαρίνα του Μαϊάμι, συλλαμβάνοντας τον Τράβις Σκοτ με κατηγορίες για κατάχρηση αλκοόλ και καταπάτηση ιδιωτικής περιουσίας. Όπως αναφέρεται στην αναφορά των Αρχών, ο 33χρονος ράπερ την ώρα που οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν από το γιοτ, έβριζε και φώναζε στους επιβαίνοντες του.

Παρότι τον απομάκρυναν από το σημείο, λίγα λεπτά αργότερα τον είδαν να επιστρέφει σε αυτό αγνοώντας τις εντολές. Όπως καταγράφηκε στην έκθεση της αστυνομίας, «αγνόησε τις εντολές των αξιωματικών και έγινε παραβατικός» φωνάζοντας και ενοχλώντας τους κατοίκους της περιοχής, για αυτό και τελικά προχώρησαν στη σύλληψή του.

Κατά την κράτησή του στο αστυνομικό τμήμα, ο Τράβις Σκοτ παραδέχτηκε ότι είχε πιει αλκοόλ και δήλωσε χαρακτηριστικά πως «είμαι στο Μαϊάμι». Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν την έναρξη της ευρωπαϊκής του περιοδείας, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει στην Ολλανδία στις 28 Ιουνίου.

Travis Scott has reportedly been arrested for disorderly intoxication and trespassing in Miami. pic.twitter.com/ChjE37SlZU