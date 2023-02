Ο Τομ Μπρέιντι μόνο με εσώρουχο για ένα στοίχημα στο Twitter: «Το έκανα καλά;»

Ο Τομ Μπρέιντι δημοσίευσε μια σέλφι, όπου ποζάρει μόνο με εσώρουχο απέναντι στον καθρέφτη.

O 45χρονος παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου, που πόζαρε με ένα καφέ μποξεράκι από τη σειρά αθλητικών ειδών Brady Brand, μοιράστηκε την φωτογραφία στο Instagram με αφορμή ένα στοίχημα που είχε βάλει τον Ιούνιο του 2022 ότι θα αναπαραστήσει κάποιες από τις φωτογραφίες των μοντέλων εσωρούχων αν το tweet του έπαιρνε 40.000 likes.

«Το έκανα σωστά;», έγραψε στη λεζάντα του στιγμιότυπου, ρωτώντας τους φίλους του και πρώην παίκτες του NFL, Julian Edelman και Rob Gronkowski, αν είχε πετύχει τη λήψη.

