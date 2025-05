Ο Ράσελ Μπραντ πήγε στο δικαστήριο και δήλωσε «αθώος» στις κατηγορίες για βιασμό 

Αθώος δήλωσε ο Ράσελ Μπραντ στις κατηγορίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, κατά την ακρόασή του στο Κακουργιοδικείο του Σάουθγουορκ στο Λονδίνο.

Ο 49χρονος ηθοποιός, παρουσιαστής και κωμικός αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες που αφορούν τέσσερις διαφορετικές γυναίκες και φέρονται να αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν μεταξύ 1999 και 2005, στο κεντρικό Λονδίνο και στο Μπόρνμουθ, πόλη στη νότια Αγγλία.

Ειδικότερα, ο Μπραντ κατηγορείται για έναν βιασμό, μία περίπτωση εξαναγκασμού σε στοματικό σεξ, δύο σεξουαλικές επιθέσεις και μία προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Το τελευταίο περιστατικό φέρεται να συνέβη το 2001, όταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, άρπαξε μια γυναίκα από το χέρι και την έσυρε προς την ανδρική τουαλέτα.

Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο, ο Μπραντ φορούσε σκούρο κοστούμι και ανοιχτό πουκάμισο χωρίς γραβάτα. Δεν έκανε καμία δήλωση στους δημοσιογράφους και απέφυγε να κοιτάξει προς το μέρος τους κατά την είσοδό του στο κτίριο.

Από το εδώλιο, αφού επιβεβαίωσε το όνομά του, δήλωσε «όχι ένοχος» και στις πέντε κατηγορίες. Στη συνέχεια φόρεσε τα γυαλιά ηλίου του και ευχαρίστησε τον ταξιθέτη πριν αποχωρήσει από την αίθουσα.

Αργότερα, αποχώρησε από το δικαστήριο συνοδευόμενος από άνδρες ασφαλείας, περνώντας μπροστά από κάμερες και φωτογράφους, και επιβιβάστηκε σε όχημα που τον περίμενε στον δρόμο.

