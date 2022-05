O Psyduck σύμβολο απόγνωσης για τα lockdown - Οι Κινέζοι εκφράζονται μέσω του Pokemon

Ένας χαρακτήρας από τη δημοφιλή παιδική σειρά Pokemon έχει γίνει το σύμβολο των απεγνωσμένων, από τα συνεχή lockdown, Κινέζων.

Η αλυσίδα γρήγορου φαγητού KFC δίνει δώρο μία φιγούρα του Psyduck στα παιδικά γεύματα, αλλά το παιχνίδι έχει γίνει περιζήτητο και μεταπωλείται ακόμα και 200 δολάρια.

Ο Psyduck είναι ένα είδος πάπιας με μόνιμο πονοκέφαλο, που γίνεται όλο και πιο δυνατό, όσο πιο πολύ πονάει το κεφάλι του.

Η KFC άρχισε να δίνει τη φιγούρα στις 21 Μαΐου, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας του Παιδιού την 1η Ιουνίου, και πολύ γρήγορα έγινε το σύμβολο της απόγνωσης για τους συνεχείς περιορισμούς.

KFC China is running its Pokémon toy promotion for Children's Day (June 1) where a kids meal comes with a Pikachu or Psyduck toy



The Psyduck toy has gone viral on social media given its dancing capabilities and is selling out quickly. Listings online are priced up to $200 atm pic.twitter.com/INeNGWUhgD