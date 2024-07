Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κάνει βόλτα στο κάστρο του Ουίνδσορ με ηλεκτρικό πατίνι

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εθεάθη να κάνει βόλτες στο κάστρο του Ουίνδσορ με το ηλεκτρικό του πατίνι.

Απαθανατίστηκε εν κινήσει να σφυρίζει μέσα από τις πύλες του κάστρου από έναν θαυμαστή του και στη συνέχεια το κλιπ διάρκειας 8 δευτερολέπτων είδε το φως της δημοσιότητας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου φορούσε μαύρα γυαλιά και ήταν ντυμένος casual, με ένα μαύρο παντελόνι, μπλε μπλούζα, άσπρο πουκάμισο και αθλητικά παπούτσια. Σύμφωνα με το Hello, τον περασμένο χρόνο έκανε δώρο στον εαυτό του το πατίνι αξίας 6.000 λιρών.

Now that we have the most unpopular government winning a landslide, here is Prince William on a scooter to cheer you up. pic.twitter.com/9f6h3RlnwY