Το Extreme E, μία ριζοσπαστική νέα σειρά με αγωνιστικά αυτοκίνητα στη Βρετανία ταξιδεύει στις πιο απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη και παρουσιάζει τα πιο εξειδικευμένα αυτοκίνητα.

Στο επόμενο επεισόδιο στη θέση του οδηγού κάθεται ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Τελείως διαφορετικός από ό,τι τον έχει συνηθίσει το κοινό, ο Ουίλιαμ φορά την ειδική στολή των πιλότων και μπαίνει μέσα σε ένα όχημα τύπου Mad Max, βγαλμένο από το μέλλον.

Στο τρέιλερ της εκπομπής, που ανάρτησε και ο λογαριασμός του Δούκα και της Δούκισσας του Κέιμπριτζ στο Twitter, ο πρίγκιπας φαίνεται πως το διασκέδασε αρκετά.

«Συμμετέχοντας στο @ExtremeELive στο Knockhill Racing Circuit για να μάθουμε για το πρωτοποριακό έργο τους για τη δημιουργία βιώσιμης μηχανοκίνησης. Και για να πάω μία δοκιμαστική βόλτα το ηλεκτρικό τους Odyssey 21.»

Joining @ExtremeELive at Knockhill Racing Circuit in Fife to hear about their pioneering work to create sustainable motorsports, and taking their Odyssey 21 electric vehicle for a test drive…



