Όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ κάθισαν μαζί με την Όπρα και μίλησαν για τη ζωή τους από τότε του άφησαν πίσω τους το βρετανικό παλάτι, έριξαν μία «βόμβα».

Ένα από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας –χωρίς να το κατονομάσουν- είχε προχωρήσει σε ρατσιστικά σχόλια που τους αφορούσαν.



Συγκεκριμένα, ρώτησε τι τόνο δέρματος μπορεί να έχουν τα μελλοντικά παιδιά του Χάρι και της Μέγκαν. Αν και τότε αρνήθηκαν να αποκαλύψουν το πρόσωπο, ένα νέο βιβλίο, που επικαλείται πηγή, έρχεται να κατονομάσει τον πρίγκιπα Κάρολο ως τον άνθρωπο που έκανε αυτό το προσβλητικό ερώτημα.

Όταν ο Κάρολος μίλησε στην Καμίλα για την απόχρωση της επιδερμίδας των παιδιών

Σύμφωνα με το Page Six, στο νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Christopher Andersen «Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan», που κυκλοφορεί την Τρίτη, μια «καλά πληροφορημένη πηγή» στη βασιλική οικογένεια, αποκαλύπτει ακριβώς τι συνέβη.

Όπως σημειώνει το Page Six, σύμφωνα με το βιβλίο, το πρωί της 17ης Νοεμβρίου 2017 -την ημέρα που ο Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους- ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα συζητούσαν για το ζευγάρι όταν ο Κάρολος φέρεται να ρώτησε: «Αναρωτιέμαι πώς θα μοιάζουν τα παιδιά;» Το βιβλίο λέει ότι η Καμίλα έδειξε «κάπως έκπληκτη» όταν απάντησε: «Λοιπόν, απολύτως υπέροχα, είμαι σίγουρη».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, «χαμηλώνοντας τη φωνή του», ο πρίγκιπας Κάρολος αποσαφήνισε την ερώτησή του: «Εννοώ, ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι η απόχρωση της επιδερμίδας των παιδιών;». Ο πρίγκιπας Κάρολος, μέσω εκπροσώπου του, αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα περιγράφει το βιβλίο, χαρακτηρίζοντάς το «μυθοπλασία και δεν αξίζει περαιτέρω σχολιασμό».

Πάντως, ο πρίγκιπας Χάρι στη συνέντευξη στην Όπρα, είχε ισχυριστεί ότι ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας τον είχε ρωτήσει προσωπικά για τον\ μελλοντικό τόνο δέρματος των παιδιών. Ωστόσο, ο πρίγκιπας Χάρι διευκρίνισε μετά τη συνέντευξη της Όπρα ότι δεν τον ρώτησε ούτε η βασίλισσα Ελισάβετ ούτε ο πρίγκιπας Φίλιππος, κάτι που αφήνει μόνο μερικά ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας που θα μπορούσαν να ήταν.

Επιπλέον, ο Omid Scobie, συν-συγγραφέας του βιβλίου του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, Finding Freedom - στο οποίο, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, συνεργάστηκε το ζευγάρι – δήλωσε ότι υπήρξαν πραγματικά πολλές συζητήσεις τρομερά ρατσιστικού χαρακτήρα, που επηρέασαν την ζευγάρι πολύ. Επομένως, εάν επιβεβαιωθεί η εκδοχή των γεγονότων του βιβλίου, θα μπορούσε επίσης να είναι μόνο μία από τις εν λόγω συνομιλίες.