«Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει απαραίτητα στην Ουκρανία»- Μια ανάλυση του Αλεξάντερ Στουμπ σε 10 tweet

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει την Ουκρανία και τη Λευκορωσία ως κομμάτι της Ρωσίας και δεν θα σταματήσει απαραίτητα εκεί, επισημαίνει ο Αλεξάντερ Στουμπ, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο Ρώσος πρόεδρος σε μια εβδομάδα πέτυχε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ήθελε.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Φιλανδίας, που έχει διατελέσει επίσης υπουργός Εξωτερικών και Οικονομικών της χώρας, έκανε μέσα σε 10 tweet μια συνοπτική ανάλυση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η απειλή για την ασφάλεια είναι αληθινή», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας ότι ο Πούτιν θέλει να καταλάβει την Ουκρανία και να αλλάξει τη δομή της ασφάλειας στην Ευρώπη, ενώ σημειώνει: «Πρέπει να υποθέσουμε ότι οι ενέργειές του δεν έχουν όρια».

Ένα από τα κίνητρα του Ρώσου, σχολιάζει ο Στουμπ, είναι η υστεροφημία ενός ηγέτη που έκανε τη Ρωσία ξανά μεγάλη. Ο Φιλανδός κάνει λόγο για ένα νέο Σιδηρούν Παραπέτασμα και υπογραμμίζει ότι η απομόνωση της Ρωσίας δεν θα αλλάξει αν δεν αλλάξει το καθεστώς.

Όσο για τη συζήτηση σχετικά με την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ- λόγω του πολέμου στην Ουκρανία- ο Αλεξάντερ Στουμπ παραπέμπει σε δηλώσεις του προέδρου της χώρας, Σαούλι Σιινίστο:«Εν μέσω μιας οξείας κρίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κρατάμε την ψυχραιμία και να αξιολογούμε με προσοχή τον αντίκτυπο των παλιών και πιθανών μελλοντικών αλλαγών στην ασφάλειά μας. Όχι με δισταγμό, αλλά με προσοχή».

Αναλυτικά, τα tweet του Αλεξάντερ Στουμπ:

«Η απειλή για την ασφάλεια είναι αληθινή. Ο Πούτιν θέλει να καταλάβει την Ουκρανία, να αλλάξει τη δομή ασφαλείας της Ευρώπης και να κρατήσει τη Φινλανδία και τη Σουηδία εκτός ΝΑΤΟ. Πρέπει να υποθέσουμε ότι οι ενέργειές του δεν έχουν όρια.

Η νοσταλγία και η υστεροφημία οδηγούν τον Πούτιν. Η νοσταλγία μιας ιστορικής Ρωσίας με μία γλώσσα, μία θρησκεία και έναν ηγέτη. Η υστεροφημία ενός ηγέτη ο οποίος έκανε «τη Ρωσία μεγάλη ξανά». Συνεπώς, βλέπει τη Λευκορωσία και την Ουκρανία ως κομμάτι της Ρωσίας. Δεν θα σταματήσει απαραιτήτως εκεί.

Έχουμε περάσει το σημείο χωρίς γυρισμό. Ο Πούτιν έχει επιτεθεί τρεις φορές σε 14 χρόνια (2008, 2014 και 2022). Η αντίδραση της Ουκρανίας και του λαού της είναι ηρωική. Ο υπόλοιπος κόσμος είναι ιστορικά ενωμένος ενάντια στη Ρωσία. Τα αντίποινα ήταν σκληρά και γρήγορα.

Σε μία εβδομάδα ο Πούτιν έχει πετύχει το εντελώς αντίθετο από αυτό που ήθελε: την ευρωπαϊκοποίηση της Ουκρανίας, την αναζωογόνηση της διατλαντικής σχέσης, την τόνωση του ΝΑΤΟ, την ενότητα της ΕΕ και τη δραστική αλλαγή της υποστήριξης για την ένταξη στο ΝΑΤΟ στη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Οι ενέργειες του Πούτιν προκαλούν τεράστια βλάβη στον ρωσικό λαό. Οι κυρώσεις θα είναι τόσο συνολικές, όσο θα είναι και η απομόνωση. Κανένας τομέας δεν θα απαλλαγεί: χρηματοοικονομικά, εμπόριο, προϊόντα, υπηρεσίες, άτομα, πολιτισμός, αθλητισμός, ενέργεια, μεταφορές. Τα αποθέματα δεν θα κρατήσουν για πάντα.

Ο κόσμος έχει αλλάξει. Έχουμε μετακινηθεί από μία μεταψυχροπολεμική εποχή, στον «θερμό πόλεμο». Ένα νέο Σιδηρούν Παραπέτασμα έχει σηκωθεί. Απλά δεν ξέρουμε ακριβώς πού και για πόσο. Χρειαζόμαστε ειρηνική μεσολάβηση και κατάπαυση πυρός το ταχύτερο δυνατόν. Η απώλεια ζωής είναι ανυπολόγιστη.

Αυτή είναι τόσο μια μάχη για τη ζωή, την ασφάλεια και την ταυτότητα, όσο είναι για την ιδεολογία και τον τρόπο ζωής. Η Ευρώπη τώρα έχει ξανά διχαστεί ανάμεσα σε ένα επιθετικό απολυταρχικό καθεστώς και τις συνεργάσιμες δημοκρατίες. Ο επιτιθέμενος θα συνεχίσει να αποτελεί απειλή για το άμεσο μέλλον.

Ο Πούτιν δεν έχει επιλογή. Πρέπει να επιτύχει. Αλλά η απομόνωση της Ρωσίας δεν θα αλλάξει, αν δεν αλλάξει το καθεστώς. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εκ των έσω. Οι ρωσικές επαναστάσεις (1917/1991) ανήκουν στον ρωσικό λαό. Η ικανοτητά τους να αντέξουν κακουχίες είναι υψηλή, αλλά πάντα υπάρχει όριο.

Μεγάλη εθνική και διεθνής συζήτηση για την ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Ποτέ μην υποτιμάτε την ικανότητα των Φιλανδών να παραμένουν ήρεμοι, συγκροτημένοι και αποφασισμένοι απέναντι στις αντιξοότητες, τις απειλές και την αλλαγή. Έχουμε βρεθεί ξανά εδώ και ξέρουμε τι να κάνουμε.

Με τα λόγια του προέδρου, Σαούλι Σιινίστο, “Εν μέσω μιας οξείας κρίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κρατάμε την ψυχραιμία και να αξιολογούμε με προσοχή τον αντίκτυπο των παλιών και πιθανών μελλοντικών αλλαγών στην ασφάλειά μας. Όχι με δισταγμό, αλλά με προσοχή”».