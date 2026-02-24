Ο παγκόσμιος δασμός 10% του Τραμπ τίθεται σε ισχύ από σήμερα

Ο Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόζει νέο παγκόσμιο δασμό 10% αντί για 15% που είχε ανακοινωθεί το Σαββατοκύριακο.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να επιβάλει δασμό 10% από τις 12:01 τα ξημερώματα της Τρίτης, ακολούθησε αντιδράσεις από αρκετούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ παραμένει δεσμευμένος να θέσει παγκόσμιο δασμό 15%. «Εργαζόμαστε γι’ αυτό και θα έρθει αργότερα», δήλωσε ένας αξιωματούχος, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ την Παρασκευή ότι οι εκτεταμένοι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ ήταν παράνομοι, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε γρήγορα στην αντικατάστασή τους με προσωρινό παγκόσμιο δασμό 10% για 150 ημέρες, ξεκινώντας από σήμερα, Τρίτη, βάσει διαφορετικού νόμου.

Το Σάββατο, σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει «αμέσως» τον παγκόσμιο δασμό στο 15%.

Αντιδράσεις για τον νέο παγκόσμιο δασμό Τραμπ

Η καθυστερημένη εφαρμογή του υψηλότερου δασμού μπορεί να προσφέρει χρόνο σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις για να ζητήσουν εξαιρέσεις και προνομιακή μεταχείριση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η διοίκηση Τραμπ προσέφερε εξαιρέσεις για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων από τον δασμό 10% όταν ανακοινώθηκε την Παρασκευή, καθώς και για πολλές εισαγωγές από τον Καναδά και το Μεξικό.

Ο νέος παγκόσμιος δασμός έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών συμμάχων των ΗΠΑ, οι οποίοι είχαν συνάψει προνομιακές εμπορικές συμφωνίες με αντάλλαγμα χαμηλότερους δασμούς πέρυσι και τώρα βλέπουν τα οφέλη αυτών των συμφωνιών να μειώνονται.

Τη Δευτέρα, μετά από συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ Αμερικανών και Βρετανών αξιωματούχων, η Ντάουνινγκ Στριτ άφησε να εννοηθεί πιθανή αντίδραση, προειδοποιώντας ότι «τίποτα δεν αποκλείεται» εάν οι ΗΠΑ επιβάλουν τον δασμό 15%.

Παράλληλα, η ΕΕ καθυστερεί την επικύρωση της δικής της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ σε αντίδραση στο σχέδιο για τον δασμό 15%.

Με πληροφορίες από Financial Times

