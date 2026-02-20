«Ντροπή»: Έξαλλος ο Τραμπ με το Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς - Ανακοίνωσε παγκόσμιο δασμό 10% 

Σφοδρή επίθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφαση που ακύρωσε το μεγαλύτερο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως θεσμικό πλήγμα στην εμπορική του πολιτική. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή για το έθνος» και προανήγγειλε ότι θα περάσει άμεσα σε νέο κύκλο δασμών, αυτή τη φορά επικαλούμενος άλλες διατάξεις νόμων.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το δικαστήριο «έχει επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα» και από ένα πολιτικό ρεύμα που, όπως είπε, είναι «πολύ μικρότερο απ’ όσο νομίζει ο κόσμος». «Ντρέπομαι για ορισμένα μέλη του δικαστηρίου», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «δεν είχαν το θάρρος να κάνουν το σωστό για τη χώρα».

Ο πρόεδρος επαίνεσε τους τρεις δικαστές που διαφώνησαν, τον Μπρετ Κάβανο που υπέγραψε τη βασική διαφωνία, καθώς και τους Κλάρενς Τόμας και Σάμιουελ Αλίτο. Αντίθετα, στράφηκε εναντίον όσων συντάχθηκαν με την πλειοψηφία, μεταξύ τους και δύο δικούς του διορισμούς, την Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ και τον Νιλ Γκόρσατς. Τους χαρακτήρισε «ανόητους» και «λακέδες» των Ρεπουμπλικανών που αποκαλεί RINO (Republicans In Name Only) και των «ριζοσπαστών Δημοκρατικών», ενώ είπε ότι είναι «αντιπατριώτες» και «απίστοι προς το Σύνταγμα». Για τους Μπάρετ και Γκόρσατς ανέφερε επίσης ότι είναι «ντροπή για τις οικογένειές τους» και ισχυρίστηκε ότι «παραλίγο» να μη τους καλέσει στην ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους την επόμενη εβδομάδα.

Όταν ρωτήθηκε τι στοιχεία έχει για ξένη επιρροή στο δικαστήριο, απάντησε κοφτά. «Θα το μάθετε», είπε.

Νέους δασμούς σε παγκόσμιο επίπεδο ανακοίνωσε ο Τραμπ

Στο πρακτικό σκέλος, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα υπογράψει άμεσα εντολή για την επιβολή επιπλέον καθολικού δασμού 10% σε παγκόσμιο επίπεδο, επικαλούμενος το άρθρο 122 του νόμου περί εμπορίου του 1974. Παράλληλα, προανήγγειλε έρευνες για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για πρόσθετους δασμούς με νέα νομική βάση. Επέμεινε ότι έχει τη δυνατότητα να προχωρά σε επιβαρύνσεις χωρίς να ζητά έγκριση από το Κογκρέσο.

Ο ίδιος παρουσίασε ως «συγκράτηση» το ότι δεν εξάντλησε, όπως είπε, τις επιλογές του με τους δασμούς που συνδέονται με καθεστώς οικονομικής έκτακτης ανάγκης, σχολιάζοντας. «Ήθελα να είμαι καλό παιδί». Υποστήριξε επίσης ότι οι δασμοί που στηρίζονται σε άλλες διατάξεις, όπως εκείνοι για λόγους εθνικής ασφάλειας και οι δασμοί που προκύπτουν από εμπορικές έρευνες, θα μείνουν «σε πλήρη ισχύ».

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ελήφθη με πλειοψηφία έξι προς τρεις. Αφορά τους ευρείς δασμούς που ο Τραμπ προσπάθησε να στηρίξει σε πλαίσιο «έκτακτης οικονομικής ανάγκης» και που επηρέαζαν ένα πολύ μεγάλο μέρος των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ. Δεν αφορά δασμούς σε επιμέρους κλάδους, που κινούνται με άλλη λογική και άλλο νομικό αποτύπωμα.

Στο πολιτικό παρασκήνιο, το ζήτημα έχει ανοίξει ήδη συζήτηση στο Κογκρέσο, με διαφορετικές προσεγγίσεις για το αν χρειάζεται νέα νομοθέτηση ή αν ο Λευκός Οίκος μπορεί να συνεχίσει να κινείται μέσω υπαρχόντων εργαλείων. Ο Τραμπ πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να υποχωρήσει. Όπως είπε, θα προχωρήσει με «εναλλακτικές» διαδρομές ώστε οι δασμοί να παραμείνουν βασικό εργαλείο της οικονομικής του στρατηγικής.

Με πληροφορίες από Guardian