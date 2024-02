Ο Ουίλιαμ δεν θα πάει στο μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Την τελευταία στιγμή ενημέρωσε ότι δεν θα παρευρεθεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στο μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που θα γίνει σήμερα στο παλάτι του Γουίνστορ.

Σε «προσωπικούς λόγους» οφείλεται η απουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ από το μνημόσυνο του νονού του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ενώ από την εκδήλωση θα λείπει και ο βασιλιάς Κάρολος λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Δεν δόθηκε στη δημοσιότητα κάποια επιπλέον πληροφορία αναφορικά με την απουσία του πρίγκιπα της Ουαλίας ενώ δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν αυτή συσχετίζεται με την Κέιτ Μίντλετον και την ανάρρωση της από το χειρουργείο που έκανε τον προηγούμενο μήνα. Στο μνημόσυνο, του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, από την βασιλική οικογένεια της Βρετανίας θα παρευρεθεί μόνο η βασίλισσα Καμίλα.

Σύμφωνα με την Dailymail o πρίγκιπας της Ουαλίας, κάλεσε την οικογένεια να ζητήσει συγγνώμη, ενώ το Παλάτι του Κένσινγκτον επιβεβαίωσε ότι η Κέιτ «τα πάει καλά» καθώς αναρρώνει στο σπίτι. Οι δημόσιες εμφανίσεις της Κέιτ Μίντλετον θα ξεκινήσουν ξανά μετά το Πάσχα.

Υπενθυμίζεται ότι ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος πέθανε ένα χρόνο πριν μετά από πολυετή προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

The Prince of Wales has pulled out of attending the memorial service for the late King Constantine of Greece at Windsor Castle due to a personal matter, Kensington Palace said.https://t.co/DrefPzAajb



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/nUzPVtRoON