Ο οίκος Sotheby's δήλωσε σήμερα ότι θα δεχτεί bitcoin και ethereum ως μέσο πληρωμής για το εμβληματικό έργο του Banksy «Love is in the Air».

Η υποβολή προσφορών εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 3 έως 5 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Sotheby's, με τον αγοραστή να έχει την επιλογή να πληρώσει με κρυπτονομίσματα.

Ο οίκος δημοπρασιών ήδη συνεργάζεται με την Coinbase Global Inc (COIN.O) για την πώληση σε κρυπτονομίσματα.

Η Coinbase ανέφερε σε ένα blog ότι θα βοηθήσει στη διαχείριση των διακυμάνσεων των τιμών κατά τη δημοπρασία στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα. Η δημοπρασία θα γίνει στις 12 Μαΐου.

Η Coinbase, από την πλευρά της, είπε ότι η συνεργασία της με τη Sotheby's θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων στις δημοπρασίες ως υποψήφιο οικονομικό μέσο συναλλαγής.

Υπενθυμίζεται δε, ότι ένα ψηφιακό έργο τέχνης, το «Everydays - The First 5000 Days» του Αμερικανού καλλιτέχνη Mike Winkelmann, γνωστός ως Beeple, πουλήθηκε για σχεδόν 70 εκατομμύρια δολάρια στον οίκο Christie's τον Μάρτιο, σηματοδοτώντας την πρώτη πώληση από έναν μεγάλο οίκο δημοπρασιών, ενός έργου που δεν υπάρχει σε φυσική μορφή.

