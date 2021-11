Πριν από λίγες ημέρες, ο Έλον Μασκ «προκάλεσε» τον ΟΗΕ να του δείξει πώς 6 δισεκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας πείνας. Τώρα, πήρε την απάντησή του.

Ο Ντέιβιντ Μπίσλεϊ, εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Σίτισης του ΟΗΕ- που ξεκίνησε αυτό τον «διάλογο» με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο- απάντησε στον Έλον Μασκ, παραθέτοντας την πρόταση του οργανισμού.

Σε ανάρτηση στο Twitter, ο Μπίσλεϊ δημοσίευσε την έκκληση του Παγκόσμιου Προγράμματος Σίτισης προς τους δισεκατομμυριούχους. Ο οργανισμός τους καλεί να δωρίσουν 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία «θα βοηθήσουν να αποτραπεί η πείνα για 42 εκατομμύρια ανθρώπους, σε 43 χώρες».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ντέιβιντ Μπίσλεϊ κάλεσε δισεκατομμυριούχους να αναλάβουν δράση για «μία και μόνη φορά», αναφερόμενος στον Έλον Μασκ και τον Τζεφ Μπέζος. «Έξι δισεκατομμύρια δολάρια για τη βοήθεια 42 εκατομμυρίων ανθρώπων που κυριολεκτικά θα πεθάνουν, αν δεν τους βοηθήσουμε. Δεν είναι περίπλοκο», είχε πει τότε.

Λίγες ημέρες αργότερα, σχολιάζοντας δημοσίευμα που ανέφερε ότι η περιουσία του Μασκ αυξήθηκε κατά 36 δισεκατομμύρια σε μια μέρα, χάρη σε συμφωνία μεταξύ Tesla και Hertz, ο Μπίσλεϊ σχολίασε ότι με το 1/6 αυτού του ποσού «θα σώζονταν 42 εκατομμύρια ζωές, που η πείνα τους χτυπά την πόρτα».

$36 billion in one day - @elonmusk's net worth increase due to a @Tesla / @Hertz deal. Congratulations, Elon! 1/6 of your one day increase would save 42 million lives that are knocking on famine's door. Unprecedented crisis. Unprecedented wealth. Help!! https://t.co/n4hfpl5NRE — David Beasley (@WFPChief) October 28, 2021

Στη συνέχεια, ο Μασκ «προκάλεσε» το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης να περιγράψει στο Twitter «ακριβώς πώς 6 δισεκατομμύρια θα λύσουν την παγκόσμια πείνα», δηλώνοντας ότι σε τέτοια περίπτωση «θα πουλήσω μετοχές της Tesla αμέσως». Αλλά, συμπλήρωσε, πρέπει ο κόσμος «να βλέπει ακριβώς πώς δαπανώνται τα χρήματα». Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα ο Μασκ έχει προχωρήσει σε πωλήσεις μετοχών της εταιρείας του.

But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

Τώρα, ο ΟΗΕ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας αναλυτικά πώς αυτό το ποσό μπορεί να σώσει 42 εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές.

«Ο κόσμος καίγεται. Έχω προειδοποιήσει για αυτή την τέλεια καταιγίδα εξαιτίας του κορωνοϊού, των συγκρούσεων, των κλιματικών σοκ και τώρα του αυξανόμενου κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Μπίσλεϊ.

«Η κρίση πείνας είναι επείγουσα, άνευ προηγουμένου και μπορεί να αποφευχθεί. Έλον Μασκ, ζήτησες ένα σαφές πλάνο και ανοιχτά βιβλία. Αυτό είναι. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί σου- και με οποιονδήποτε άλλο- που σοβαρολογεί για τη σωτηρία ζωών. Το ζητούμενο είναι 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποτραπεί η πείνα το 2022», έγραψε ακόμη σε διαδοχικές αναρτήσεις.

Just five countries alone account for 20M people: https://t.co/75x8JOQtu3



They are the frontlines of hunger. What I’ve seen in each of these countries is worse than you can possibly imagine. #Afghanistan #Madagascar #SouthSudan #Sudan #Yemen pic.twitter.com/UIE9ohKyoO — David Beasley (@WFPChief) November 15, 2021

«Μόνο σε πέντε χώρες είναι 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι στην πρώτη γραμμή της πείνας. Αυτά που έχω δει σε κάθε μία από αυτές τις χώρες είναι χειρότερα από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στο Αφγανιστάν, τη Μαδαγασκάρη, το Νότιο Σουδάν, το Σουδάν και την Υεμένη.

«Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι βασικές για εμάς και τους δωρητές μας. Οι οικονομικές εκθέσεις του WFP, τα επιχειρησιακά πλάνα, ο λογιστικός έλεγχος, οι ετήσιες εκθέσεις κτλ. είναι όλα δημόσια. Έχουμε ανοιχτά βιβλία», συμπλήρωσε, απαντώντας στο αίτημα του Μασκ περί διαφάνειας.

Transparency and accountability are essential to us and our donors. WFP's financial statements, operational plans, audits & annual reports, etc. are all public. We have open books. Here’s the link: https://t.co/ZuAIUvgy2c — David Beasley (@WFPChief) November 15, 2021

Στην ανακοίνωση με την οποία απευθύνει έκκληση σε δισεκατομμυριούχος να δωρίσουν 6,6 δισ. δολάρια, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης αναφέρει πώς θα διατεθούν τα χρήματα.

- 3,5 δισεκατομμύρια για τρόφιμα και την παράδοσή τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής και μεταφοράς στις χώρες και αποθήκευση

- 2 δισεκατομμύρια για voucher τροφίμων και μετρητών σε μέρη όπου μπορούν να λειτουργήσουν οι αγορές. Αυτή η βοήθεια επιτρέπει σε εκείνους που είναι σε μεγαλύτερη ανάγκη να αγοράσουν τα τρόφιμα που προτιμούν και στηρίζει τις τοπικές οικονομίες

- 700 εκατομμύρια για δαπάνες σχεδιασμού, επέκτασης και διαχείρισης αποτελεσματικών προγραμμάτων για τις μεταφορές εκατομμυρίων τόνων περισσότερων τροφίμων και μετρητών και για voucher προσαρμοσμένα στις συνθήκες της κάθε χώρας, όπως και για τους επιχειρησιακούς κινδύνους σε 43 χώρες. Αυτό περιλαμβάνει γραφεία και την ασφάλειά τους, παρακολούθηση των διανομών και των αποτελεσμάτων και διασφάλιση ότι η βοήθεια φτάνει στους πιο ευάλωτους.

- 400 εκατομμύρια για διαχείριση παγκοσμίων και περιφερειακών επιχειρήσεων, διοίκηση και λογοδοσία, μεταξύ άλλων για τον συντονισμό των παγκόσμιων εφοδισιαστικών αλυσίδων και εναέριων διαδρομών, τον συντονισμού logistics παγκοσμίως, την παρακολούθηση και ανάλυση της πείνας σε όλο τον κόσμο, τη διαχείριση κρίσεων και για ανεξάρτητους ελεγκτές για επίβλεψη.