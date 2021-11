Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ έγραψε στο Twitter ότι θα πουλήσει μετοχές της Tesla και θα δωρίσει τα έσοδα, εάν τα Ηνωμένα Έθνη αποδείξουν τον ισχυρισμό τους ότι έξι δισεκατομμύρια θα μπορούσαν να λύσουν την παγκόσμια κρίση πείνας που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ απάντησε σε δηλώσεις του Ντέιβιντ Μπίσλεϊ, διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ, ο οποίος είπε στο CNN την περασμένη εβδομάδα ότι μια δωρεά της τάξης των έξι δισεκατομμυρίων δολαρίων από δισεκατομμυριούχους όπως ο Μασκ και ο Μπέζος θα μπορούσε να βοηθήσει 42 εκατομμύρια ανθρώπους που «κυριολεκτικά πρόκειται να πεθάνουν, αν δεν τους βοηθήσουμε».

The world needs to wake up. We’ve got a global humanitarian crisis on our hands that is spiraling out of control. 42M people in 43 countries face famine NOW.



All we need is $6.6B—just .36% of the top 400 US billionaires' net worth increase last year. Is that too much to ask?? pic.twitter.com/YMD7zuPwsf