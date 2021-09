O Μπόρις Τζόνσον παραδέχτηκε για πρώτη φορά πως έχει έξι παιδιά, υποστηρίζοντας, μάλιστα, σε συνέντευξή του στην αμερικανική τηλεόραση πως «αλλάζω πολλές πάνες».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός απέφευγε πάντα τις ερωτήσεις για την περίπλοκη οικογενειακή ζωή του. Όμως, όταν ο δημοσιογράφος του NBC τον ρώτησε αν έχει έξι παιδιά, εκείνος για πρώτη φορά απάντησε «ναι».



Ο 57χρονος Τζόνσον έχει τέσσερα μεγάλα παιδιά με τη δεύτερη σύζυγό του, τη δικηγόρο Μαρίνα Γουίλερ, με την οποία πήραν διαζύγιο το 2018, ενώ με τη σημερινή γυναίκα του, την 33χρονη Κάρι Σίμοντς έχει ένα γιο 16 μηνών. Όπως αποκάλυψε το ζευγάρι τον περασμένο Ιούλιο, περιμένουν κι άλλο μωρό, το οποίο αναμένεται να γεννηθεί προς τα Χριστούγεννα.



Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, όταν ο Τζόνσον απαντούσε θετικά στην ερώτηση περί έξι παιδιών, δεν εννοούσε αυτό που κυοφορείται, αλλά ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό που χρόνια φημολογείτο για μία κόρη από μία εξωσυζυγική σχέση.



Η αποκάλυψη αυτή είναι κεντρικό θέμα στα βρετανικά μέσα. «Δεν μπορώ να υποστηρίξω πως είμαι καλή πηγή για το πόσα παιδιά έχει, και είμαι ο βιογράφος του» ανέφερε γελώντας ο Άντριου Γκίμσον, συγγραφέας του βιβλίου «Boris: the Making of the Prime Minister».

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, οι ερωτικές σχέσεις, τα δύο διαζύγια και οι τρεις γάμοι του Τζόνσον δεν έχουν πλήξει, ή τουλάχιστον όχι πολύ, την πολιτική καριέρα του «γιατί δεν είναι υποκριτής. Δεν έκανε ποτέ κατήχηση για τον γάμο».

Μιλώντας για τον μικρό Γουίλφρεντ, πάντως, ο Τζόνσον είπε πως είναι «φανταστικό» να υπάρχουν μωρά στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος αλλάζει πολλές πάνες.



Με πληροφορίες από Washington Post/Guardian