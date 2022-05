Ο Μπιλ Μάρεϊ για το συμβάν με γυναίκα που οδήγησε στο πάγωμα του Being Mortal - «Έκανα κάτι που νόμιζα αστείο»

Ο Μπιλ Μάρεϊ παραδέχτηκε πως η συμπεριφορά του στο σετ του τελευταίου του φιλμ οδήγησε σε καταγγελία από μια γυναίκα και την αναστολή των γυρισμάτων της ταινίας.

Στα πρώτα του σχόλια για την αναβολή του Being Mortal, περιέγραψε το συμβάν ως «διάσταση απόψεων», αρνούμενος πάντως να προβεί σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες ως προς το τι συνέβη και ποιοι ενεπλάκησαν.

«Έκανα κάτι που νόμιζα πως ήταν αστείο, αλλά δεν εξελήφθη έτσι» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη στο CNBC. «Το κινηματογραφικό στούντιο ήθελε να κάνει το σωστό, οπότε θέλησαν να το ελέγξουν, να το διερευνήσουν κι έτσι σταμάτησαν την παραγωγή» πρόσθεσε.

Ο Μάρεϊ είπε πως εκείνος και η γυναίκα που δεν κατονόμασε, συζήτησαν για το θέμα, «προσπαθώντας να τα βρούμε». Δεν αποκάλυψε, ωστόσο, πότε ή αν θα ξαναρχίσουν τα γυρίσματα, ή αν θα συμμετέχει σ'αυτά.

«Είμαστε και οι δύο επαγγελματίες. Εκτιμούμε ο ένας τη δουλειά του άλλου. Συμπαθιόμαστε, νομίζω και αν δεν μπορούν δύο άνθρωποι να τα πηγαίνουν καλά και να έχουν εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουν να δουλεύουν μαζί ή να κάνουν ταινία» σημείωσε.

