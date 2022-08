Ο Μπάιντεν «δυσκολεύτηκε» να φορέσει το σακάκι του - Τον βοήθησε η σύζυγός του

Ακόμα μια άβολη στιγμή του Τζο Μπάιντεν κατέγραψαν οι κάμερες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να προσπαθεί για μερικά δευτερόλεπτα να φορέσει το σακάκι του. Μόλις τα κατάφερε όμως του έπεσαν τα γυαλιά ηλίου στο έδαφος.

Η πρώτη κυρία, Τζιλ Μπάιντεν χρειάστηκε να παρέμβει για να βοηθήσει τον σύζυγό της να βάλει το σακάκι πιάνοντας το ένα μανίκι του ρούχου το οποίο ο Μπάιντεν προσπαθούσε να πιάσει.

Στο μεταξύ, λίγο αφότου φορά τελικά το σακάκι, τα γυαλιά ηλίου του Αμερικανού προέδρου που ισορροπούσαν ελαφρώς πάνω στη μάσκα του, έπεσαν στην άσφαλτο με τον ίδιο να τα μαζεύει.

Το περιστατικό καταγράφηκε καθώς οι Μπάιντεν επέστρεφαν από το Κεντάκι όπου συνάντησαν οικογένειες που επλήγησαν από πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες.

