Ο Μελ Γκίμπσον λέει ότι φάρμακο για άλογα θεράπευσε τρεις φίλους του με καρκίνο σε τελικό στάδιο

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμφιλεγόμενο αλλά εξαιρετικά δημοφιλές podcast του Τζο Ρόγκαν, ο Μελ Γκίμπσον ισχυρίστηκε ότι ένα φάρμακο για άλογα θεράπευσε γνωστούς του που έπασχαν από καρκίνο σε τελικό στάδιο.

Ο Αυστραλός ηθοποιός έκανε μία σειρά σχολίων που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς, μεταξύ άλλων, είπε ότι δεν πιστεύει στη θεωρία του Κάρολου Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών. Όμως μάλλον η πιο «viral» στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν ο Γκίμπσον ισχυρίστηκε ότι η ιβερμεκτίνη θεράπευσε πλήρως τρεις φίλους του με καρκίνο σε τελικό στάδιο.

Χρησιμοποιώντας το ταλέντο του στην υποκριτική, ο Γκίμπσον περιέγραψε με παραστατικό τρόπο και έντονες κινήσεις των χεριών την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, η οποία αμφισβητείται από την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως.

«Θα σου πω μία ωραία ιστορία. Έχω τρεις φίλους που είχαν καρκίνο σε τελικό στάδιο. Τώρα κανένας από τους τρεις δεν έχουν καρκίνο, καθόλου. Και είχαν κάποια σοβαρά προβλήματα».

