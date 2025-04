Ο Μάρκο Πέρκοβιτς πρόκειται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ εισιτηρίων σε μία συναυλία

Ο Κροάτης τραγουδιστής Μάρκο Πέρκοβιτς, γνωστός ως Thompson, είναι στο επίκεντρο της προσοχής για την επικείμενη συναυλία του στο Ιππόδρομο του Ζάγκρεμπ, η οποία έχει ήδη σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ για τις περισσότερες πωλήσεις εισιτηρίων σε μια συναυλία.

Η συναυλία του Thompson, προγραμματισμένη για τις 5 Ιουλίου, έχει πουλήσει 281.774 εισιτήρια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Ιταλού Vasco Rossi, ο οποίος είχε πουλήσει 225.173 εισιτήρια το 2017.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Ιππόδρομο του Ζάγκρεμπ, μια έκταση 47 εκταρίων, και έχει ήδη ξεπεράσει το ρεκόρ του Ιπποδρόμου, το οποίο ήταν 80.000 θεατές από τους Rolling Stones το 1998. Η Entrio, η εταιρεία που χειρίστηκε τις πωλήσεις των εισιτηρίων, ανέφερε ότι η ομάδα της εργάστηκε για σχεδόν 30 ώρες συνεχόμενα για να αντιμετωπίσει τις τεχνικές προκλήσεις και να αποτρέψει επιθέσεις χάκερ.

Παρά την επιτυχία της συναυλίας, ο Thompson έχει αντιμετωπίσει κριτική για το ότι έχει συνδέσμους με φασιστικές ιδεολογίες και έχει γράψει τραγούδια που θεωρούνται προβληματικά. Οι φαν του Thompson έχουν χρησιμοποιήσει φρασέματα όπως "Kill a Serb" και "Here we go Ustasha", τα οποία αναφέρονται σε φασιστικές και υπερεθνικιστικές οργανώσεις. Αυτές οι αντιδράσεις έχουν δημιουργήσει μια πολυσχιδής συζήτηση γύρω από την επικείμενη συναυλία.

Λόγω της τεράστιας ζήτησης, υπάρχουν συζητήσεις για τη διοργάνωση μιας δεύτερης συναυλίας στις 6 Ιουλίου, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις αρχές του Ζάγκρεμπ. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία για τον Thompson και να ενισχύσει τη θέση του στην παγκόσμια μουσική σκηνή.