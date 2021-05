Ο Μάικλ Κέιν σταμάτησε το αλκοόλ και πίνει μόνο τσάι: «Αποφάσισα να ζήσω λίγο περισσότερο»

Ο Μάικλ Κέιν αποκάλυψε πως σταμάτησε την κατανάλωση αλκοόλ προκειμένου να έχει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με τα τρία εγγόνια του.

Ο 88χρονος ηθοποιός σημείωσε πως το να είναι παππούς τού έδωσε «νέα αίσθηση ζωής», ενώ δήλωσε «απόλυτα ξετρελαμένος» με τα δίδυμα Μάιλς και Αλέγκρα και τον εγγονό του, Τέιλορ.

“My grandchildren are my fountain of youth and they’ve given me a whole new lease of life”

He has a stellar career and at 88 is still working, but for screen legend Sir Michael Caine it is his family that brings him the most happiness, as we discover in our June issue! pic.twitter.com/y3a7UOpJCt