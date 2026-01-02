Ο Μαδούρο δηλώνει έτοιμος να μιλήσει με τον Τραμπ για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών

Η Βενεζουέλα είναι ανοιχτή στο να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Ωστόσο, αρνήθηκε να σχολιάσει μια φερόμενη επίθεση υπό την ηγεσία της CIA σε περιοχή πρόσδεσης σκαφών στη Βενεζουέλα, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποιούσαν τα καρτέλ ναρκωτικών.

Ο Μαδούρο, σε προηχογραφημένη συνέντευξη με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ignacio Ramonet, επανέλαβε την πεποίθησή του ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επιβάλουν αλλαγή κυβέρνησης στη Βενεζουέλα και να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της, μέσω μιας εκστρατείας πίεσης που διαρκεί μήνες και ξεκίνησε με μια μαζική στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραϊβική Θάλασσα τον Αύγουστο.

«Τι επιδιώκουν; Είναι ξεκάθαρο ότι επιδιώκουν να επιβληθούν μέσω απειλών, εκφοβισμού και δύναμης», δήλωσε ο Μαδούρο, προσθέτοντας αργότερα ότι ήρθε η ώρα οι δύο χώρες να «αρχίσουν να μιλούν σοβαρά, με δεδομένα στο τραπέζι».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι ηγείται ενός καρτέλ ναρκωτικών και δηλώνει ότι λαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση της διακίνησης — κατηγορίες τις οποίες εκείνος αρνείται.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ γνωρίζει, γιατί το έχουμε πει σε πολλούς εκπροσώπους της, ότι αν θέλουν να συζητήσουν σοβαρά μια συμφωνία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, εμείς είμαστε έτοιμοι», είπε. «Αν θέλουν πετρέλαιο, η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για αμερικανικές επενδύσεις, όπως με τη Chevron, όποτε θέλουν, όπου θέλουν και όπως θέλουν».

Η Chevron είναι η μόνη μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία που εξάγει αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ. Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Στη συνέντευξη, ο Μαδούρο αρνήθηκε να επιβεβαιώσει αν οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση εντός της Βενεζουέλας, αφού ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ έπληξαν τον προηγούμενο μήνα μια εγκατάσταση πρόσδεσης σκαφών που εξυπηρετούσε βενεζουελάνικα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως για την επίθεση, ο Μαδούρο απάντησε: «Αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγες ημέρες».

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης — μεταξύ αυτών και το Associated Press — έχουν αναφέρει ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν η CIA και ότι αυτή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Αν επιβεβαιωθεί, η πρώτη επίθεση σε χερσαίο στόχο θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση μιας εκστρατείας που, από τον Αύγουστο, περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός τεράστιου αμερικανικού ναυτικού στόλου, αεροπορικές επιδρομές εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών και έναν «ολικό αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, την κατάσχεση δύο πλοίων και την καταδίωξη ενός τρίτου.

Ο Μαδούρο δήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Τραμπ από τη συνομιλία που είχαν στις 12 Νοεμβρίου, την οποία χαρακτήρισε εγκάρδια και με αμοιβαίο σεβασμό.

«Νομίζω ότι εκείνη η συνομιλία ήταν ακόμη και ευχάριστη, αλλά από τότε η εξέλιξη δεν ήταν ευχάριστη. Ας περιμένουμε», είπε.

Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, την ίδια ημέρα που ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε επιθέσεις εναντίον πέντε φερόμενων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών. Οι τελευταίες επιθέσεις ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των γνωστών πληγμάτων σε σκάφη στα 35 και τον αριθμό

νεκρών σε τουλάχιστον 115, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται και Βενεζουελάνοι.

Ο Τραμπ έχει δικαιολογήσει τις επιθέσεις ως αναγκαία κλιμάκωση για να ανακοπεί η ροή ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ ναρκωτικών.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας στην Καραϊβική και αργότερα επεκτάθηκαν στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Με πληροφορίες από Guardian