O Λεχ Βαλέσα επανεμφανίστηκε 35 χρόνια μετά τις πρώτες ελεύθερες εκλογές στην Πολωνία

O θρυλικός συνδικαλιστής και πολιτικός της Πολωνίας, ο Λεχ Βαλέσα, έκανε την εμφάνισή του, 35 χρόνια μετά από τις πρώτες ελεύθερες εκλογές στη χώρα, μετά από την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος σε επετειακή εκδήλωση στη Βαρσοβία.

Με το ίδιο σήμα κατατεθέν μουστάκι, ο Λεχ Βαλέσα, ο οποίος είναι το πρόσωπο που έχει συνδεθεί με την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος του Γιαρουζέλσκι και κατά πολλούς με την πτώση της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης, έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση για την επέτειο της 4ης Ιουνίου του 1989, όταν και στις προκηρυχθείσες από τον στρατηγό Γιαρουζέλσκι εκλογές, η αντιπολίτευση κέρδισε ότι της επετράπη να κερδίσει με αποτέλεσμα τη δημιουργία της πρώτης μη κομμουνιστικής κυβέρνησης σε όλη τη σοβιετική σφαίρα.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

À propos pięknych słów #Wałęsy: "Los dał Polsce wielkiego polityka. Dajcie Tuskowi 8 lat". Daję! I jeden, i drugi bohater przeskoczył mur nie do przeskoczenia wywalczył wolność🤍❤️



