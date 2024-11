Ο Κόρμακ ΜακΚάρθι είχε μυστική ερωτική σχέση με τη 16χρονη «μούσα» του όταν ήταν 42 και παντρεμένος

Ο κορυφαίος αμερικανός συγγραφέας Κόρμακ ΜακΚάρθι, ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 89 ετών, είχε ερωτική σχέση με μια 16χρονη όταν ήταν 42 ετών και η νεαρή κοπέλα έγινε η «μυστική μούσα» του, αποκάλυψε το Vanity Fair.

Ο συγγραφέας των βιβλίων «Ο δρόμος» και «Suttree», έδινε ελάχιστες συνεντεύξεις, οπότε λίγα είναι γνωστά για την ιδιωτική του ζωή, εκτός από το ότι παντρεύτηκε τρεις φορές και έζησε στην Ισπανία και το Τέξας πριν εγκατασταθεί στο Νέο Μεξικό.

Η Ογκούστα Μπριτ, 64 ετών σήμερα, εκμυστηρεύτηκε στο Vanity Fair ότι συνάντησε για πρώτη φορά τον ΜακΚάρθι στην πισίνα ενός μοτέλ, στην πόλη Τούσκον της Αριζόνα, στο οποίο πήγαινε συχνά. Τότε, η έφηβη ζούσε με διάφορες ανάδοχες οικογένειες, έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα στο πατρικό της σπίτι.

Εκείνη την ημέρα είχε την αίσθηση ότι είχε ξαναδεί το πρόσωπο του συγγραφέα και πράγματι, όταν πήγε σπίτι, είδε τη φωτογραφία του στο οπισθόφυλλο του μυθιστορήματος που διάβαζε, το ντεμπούτο του ΜακΚάθι, «The Orchard Keeper».

