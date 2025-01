Ο Κιμ Τζοούνς αποχωρεί από τον οίκο Dior Homme μετά από επτά χρόνια

Ο εμβληματικός σχεδιαστής Κιμ Τζόουνς πρόκειται να αποχωρήσει από τον οίκο μόδας Dior Homme μετά από επτά χρόνια, δημιουργώντας εικασίες ότι σύντομα θα οριστεί επικεφαλής της Burberry.

Ο Βρετανός σχεδιαστής μόδας εργάζεται στον οίκο Dior από το 2018, οπού διοικούσε τη γραμμή ανδρικής ένδυσης Dior Homme. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2024, ήταν επίσης καλλιτεχνικός διευθυντής στη Fendi, ρόλο που ανέλαβε μετά τον θάνατο του Καρλ Λάνγκερφεντ το 2020. Το γεγονός ότι έχει αποχωρήσει και από τα δύο υψηλόβαθμα πόστα υποδηλώνει ότι ο Τζοούνς σύντομα θα ανακοινώσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Επί του παρόντος, οι φήμες θέλουν τον Κιμ Τζοούνς να αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Burberyy.

Ο Τζόουνς έγινε γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την υψηλή μόδα με το streetwear, δημιουργώντας επιτυχημένες συλλογές, που συχνά φοριούνται από τους επώνυμους φίλους του όπως η Κέιτ Μος και ο Τράβις Σκοτ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η συνεργασία της Dior με τη Nike, από την οποία προέκυψαν τα περιζήτητα αθλητικά παπούτσια Dior x Nike Air Jordan, με αρχική τιμή πώλησης 1.800 λίρες.

